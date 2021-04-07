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الجائحة تدفع عجز ألمانيا لأعلى مستوى في 30 عاما

منشور 07 نيسان / أبريل 2021 - 07:34
الجائحة تدفع عجز ألمانيا لأعلى مستوى في 30 عاما
عصفت الجائحة، التي راح ضحيتها ما يربو على 77 ألفا في ألمانيا، بأكبر اقتصاد في أوروبا، على الرغم من أن الاقتصاد أثبت أنه أكثر متانة مما توقع الكثيرون
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قال مكتب الإحصاءات الألماني إن عجز القطاع العام في البلاد بلغ 189.2 مليار يورو في 2020 بسبب جائحة فيروس كورونا، وهو أول عجز منذ 2013 والأعلى للميزانية منذ إعادة توحيد ألمانيا قبل ثلاثين عاما.

قال مكتب الإحصاءات الألماني إن عجز القطاع العام في البلاد بلغ 189.2 مليار يورو في 2020 بسبب جائحة فيروس كورونا، وهو أول عجز منذ 2013 والأعلى للميزانية منذ إعادة توحيد ألمانيا قبل ثلاثين عاما.

وعصفت الجائحة، التي راح ضحيتها ما يربو على 77 ألفا في ألمانيا، بأكبر اقتصاد في أوروبا، على الرغم من أن الاقتصاد أثبت أنه أكثر متانة مما توقع الكثيرون، لأسباب من بينها استمرار الطلب القوي على الصادرات من الصين.

وذكر مكتب الإحصاءات أن الإنفاق العام زاد 12.1 بالمئة إلى 1.7 مليار يورو إذ تبذل الحكومة قصارى جهدها لتعويض أثر أشهر من الإغلاق، بينما تراجعت حصيلة الضرائب 3.5 بالمئة إلى 1.5 تريليون يورو.

 

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كلمات دالة:اقتصاد ألمانيا

Via SyndiGate.info


Copyright © CNBC Arabia

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