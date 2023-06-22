الحرب بينهما تنتقل إلى أرض الواقع .. إيلون ماسك يعرض "نزال قتالي" ومارك زوكربيرغ يوافق

اعلن الرئيس التنفيذي لشركة ميتا الأمريكية مارك زوكربيرغ عن موافقته على خوض قتال مع الملياردير الأمريكي المثير للجدل وصاحب منصة تويتر داخل القفص.



مصارعة قتالية بين إيلون ماسك ومارك زوكربيرغ

وفي التفاصيل نشرالمدير التنفيذي لشركة تسلا ومالك موقع تويتر إيلون ماسك في وقت سابق تغريدة عبر حسابه الرسمي في تويتر عرض من خلالها على مارك زوكربيرغ خوض منافسة قتالية في قفص.

لم يمر وقت طويل بعد تغريدة ماسك وتحديه لـ مارك ليرد الأخير سريعًا عبر ستوري نشرها على حسابه الخاص في إنستغرام وافق من خلالها على خوض النزال حيث قال: "أرسل لي الموقع" مع الإشارة لتغريدة ماسك في صورة.

وعلى الفور حدد إيلون ماسك حلبة المصارعة الشهيرة "فيغاس أوكتاغون" التي تتكون من 8 أضلاع ومغطاة بشكل كامل على شكل قفص لتكون مكانًا لخوضهما النزاع دون تحديد الموعد.

وتناقلت العديد من الصحف والمواقع تصريحات منسوبة إلى المتحدثة باسم شركة ميتا السيدة إيسكا ساريك قالت فيها "إن القصة تتحدث عن نفسها" وهو ما اعتبره البعض تأكيد رغبة مارك في خوض النزال مع إيلون ماسك.

وتفاعل رواد السوشال ميديا مع التحديث بشكل كبير ورجح عدد كبير مهم ان يكون الفوز من نصيب ماسك 51 عامًا بسبب بنيته الجسدية، بالرغم من ان مارم 39 عامًا أصغر سنًا ويعتبر مقاتلًا وسبق له المشاركة في عدد من بطولات لعبة الجوجيستو.