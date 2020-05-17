الخطوط الجوية السعودية تعتزم فتح باب الحجز على جميع الرحلات المحلية والدولية خلال الأيام المقبلة

أعلنت الخطوط الجوية السعودية اليوم أنها ستتيح الحجز على الرحلات المحلية والدولية خلال الأيام المقبلة.

وأتاح الموقع الرسمي للخطوط السعودية إمكانية حجز الرحلات الداخلية ابتداءً من الأول من يونيو 2020.

كما أتاح الموقع الحجز للرحلات الدولية ابتداءً من الأول من سبتمبر 2020.

وقررت المملكة في 20 مارس الماضي تعليق جميع رحلات الطيران الداخلي والخارجي والحافلات وسيارات الأجرة والقطارات.

وجاءت هذه الخطوة "استكمالا للإجراءات الوقائية والاحترازية الموصى بها من قبل الجهات الصحية المختصة في المملكة، في إطار جهودها الحثيثة للسيطرة على فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، وانطلاقا من الحرص على حماية صحة المواطنين والمقيمين وضمان سلامتهم.

وكانت هيئة الطيران المدني نفذت في وقت سابق منظومة من الإجراءات الوقائية جراء فيروس كورونا المستجد في المطارات وذلك بالتنسيق مع وزارة الصحة، وعملت على "تنفيذ حزمة من الإجراءات داخل المطارات السعودية بغية اتخاذ كافة التدابير الصحية والوقائية، حيث تستمر الهيئة وبشكل يومي في عمليات التعقيم والتطهير لجميع الصالات والمرافق بالمطارات.

يذكر أن الخطوط السعودية بدأت في تسيير رحلات عدة، إلى عدد من الدول لإجلاء الرعايا العالقين في تلك البلدان، لكن الطيران المدني لم يعلن حتى الآن عن إمكان إجلاء الرعايا الأجانب في البلاد.