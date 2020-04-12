الدفع الإلكتروني في السعودية يرتفع بـ406 % في الربع الأول بسبب كورونا

تمكنت المدفوعات السعودية من تعزيز البنية التحتية لشبكة المدفوعات الإلكترونية في المملكة حيث ارتفع عدد عمليات خدمة مدى للدفع عبر الإنترنت إلى 20.8 مليون عملية خلال الربع الأول من العام الجاري، فيما ارتفع إجمالي عدد العمليات لخدمة مدى للدفع عبر أجهزة نقاط البيع لتصل إلى 543 مليون عملية خلال الفترة ذاتها.

ويتزامن هذا الارتفاع في حجم المدفوعات الإلكترونية مع التطورات الراهنة جراء المخاوف من انتشار فيروس كورونا التي أجبرت العديد من أفراد المجتمع السعودي على البقاء في منازلهم لتجنب الإصابة بهذا الفيروس وهو الأمر الذي أسهم في تعزيز عملية التحول الرقمي في مجال المدفوعات كخيار مثالي للعديد من المواطنين والمقيمين في المملكة في تلبية جميع احتياجاتهم.

وانعكاسا لتلك التطورات فقد شهد الربع الأول من هذا العام ارتفاعا في حجم العمليات خدمة مدى للدفع عبر أجهزة نقاط البيع بنحو 67% مقارنة بنفس الفترة من 2019 فيما شهدت عمليات خدمة مدى للدفع عبر الإنترنت ارتفاعا بنحو 406% مقارنة مع الربع الأول من 2019.

وقد شكلت نسبة عدد العمليات المنفذة من خلال تقنية الاتصال قريب المدى 79% من مجمل العمليات المجراة خلال الربع الأول من عمليات أجهزة نقاط البيع وبارتفاع قدره 263% مقارنة بالفترة ذاتها خلال العام الماضي.

ويبرهن هذا الارتفاع في حجم المدفوعات الإلكترونية خلال الربع الأول من 2020 على ارتفاع مستوى الوعي في المجتمع السعودي حيث حققت المدفوعات الإلكترونية في المملكة نسبة نمو مرتفعة تشير إلى إمكانية تحقيق مستهدفات المدفوعات الإلكترونية بحلول 2030 الذي يصل إلى نسبة 70% مقارنة بالمدفوعات النقدية وهو الأمر الذي يسهم في تعزيز مفهوم التعامل الرقمي.

وسجل شهر مارس 2020 وهي الفترة التي بدأ العديد من المواطنين والمقيمين في المملكة من تخفيف حركة تنقلاتهم والمكوث في المنازل ارتفاعا ملحوظا في اجمالي قيمة المبيعات عبر الإنترنت لتصل إلى 1.79 مليار ريال بواقع 7.3 ملايين عملية فيما ارتفع إجمالي قيمة العمليات لخدمة مدى للدفع عبر أجهزة نقاط البيع خلال الشهر ذاته لتصل إلى 24.7 مليار ريال بواقع 174.5 مليون عملية.

هذا وارتفع إجمالي عدد بطاقات مدى المستخدمة في الدفع عبر الإنترنت خلال مارس 2020 لتصل إلى 2.7 مليون بطاقة مدى بارتفاع قدره 239% مقارنة بالفترة ذاتها من 2019 بنحو 0.9 مليون بطاقة مدى وبارتفاع قدره 15% مقارنة مع فبراير 2020 بواقع 2.4 مليون بطاقة مدى.