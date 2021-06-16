الدولار يستقر قرب ذروة شهر

استقر الدولار قرب ذروة شهر مقابل سلة من العملات اليوم في حين يحاول مستثمرون التيقن مما إذا كان مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي سيغير لهجته بشأن التحفيز بعد القفزة الأخيرة للتضخم في أمريكا.

ولم يطرأ تغير يُذكر على مؤشر الدولار عند 90.499 بعدما سجل أعلى مستوى في شهر واحد يوم الثلاثاء رغم تباين البيانات الاقتصادية الأمريكية. ونزلت مبيعات التجزئة الأمريكية أكثر مما هو متوقع في مايو في حين عدلت بيانات أبريل لتسجل صعودا حادا وزادت كثيرا عن مستواها قبل الجائحة.

وبحسب "رويترز" عززت البيانات الاعتقاد بتعاف قوي للاقتصاد مع عودة الإنفاق إلى الخدمات مرة أخرى من السلع إذ أتاحت حملات التطعيم للأمريكيين السفر والمشاركة في أنشطة أخرى. وأظهرت بيانات منفصلة تسارع تضخم أسعار الجملة إلى 6.6% وهي أكبر زيادة منذ نوفمبر 2010.



واستقر اليورو عند 1.2129 دولار دون تغيير خلال اليوم ولكنه يواجه صعوبة للتعافي من خسائر الأسبوع الماضي بعدما تعهد البنك المركزي الأوروبي بإبقاء التحفيز دون تغيير خلال أشهر الصيف.

ولم يطرأ تغير يذكر بدرجة كبيرة على الين عند 110.06 مقابل الدولار قرب أقل مستوى في شهرين عند 110.325 ين الذي لامسه في الشهر الماضي ومن المتوقع أن يمدد بنك اليابان المركزي بعض إجراءات التحفيز في مواجهة الجائحة هذا الأسبوع.

وبلغ الجنيه الإسترليني صاحب الأداء القوي منذ بداية العام أقل مستوى في شهر عند 1.4035 دولار أمس رغم بيانات التوظيف التي جاءت أقوي من التوقعات. واستقر اليوم في أحدث تعاملات عند 1.40885 دولار.

وفي أسواق العملات المشفرة جرى تداول بتكوين عند 40,295 دولارا بعد أن بلغت أعلى مستوى في شهر تقريبا عند 41,341 دولارا أمس بدعم من التعهد باستثمار جديد من جانب مايكرو إستراتيجي وهي داعم كبير للعملة وتغريدة متفائلة من إيلون ماسك رئيس تسلا.