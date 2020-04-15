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الدولار يمحو خسائر مبكرة بفعل مخاوف حيال الاقتصاد العالمي

منشور 15 نيسان / أبريل 2020 - 09:42
الدولار يمحو خسائر مبكرة بفعل مخاوف حيال الاقتصاد العالمي
تعافى الدولار من المستويات المنخفضة التي سجلها في التعاملات الآسيوية وزاد 0.2 بالمئة إلى 99.10 مقابل سلة من العملات لينهي موجة خسائر على مدى أربعة أيام
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محا الدولار الخسائر التي مُني بها وقت سابق مقابل منافسيه اليوم نتيجة تنامي المخاوف حيال استمرار الاضرار التي تصيب الاقتصاد العالمي جراء فيروس كورونا لفترة مطولة ما عزز إغراء العملة الأمريكية كملاذ آمن.

محا الدولار الخسائر التي مُني بها وقت سابق مقابل منافسيه اليوم نتيجة تنامي المخاوف حيال استمرار الاضرار التي تصيب الاقتصاد العالمي جراء فيروس كورونا لفترة مطولة ما عزز إغراء العملة الأمريكية كملاذ آمن.

وضعفت العملة الأمريكية في الجلسات الأربع السابقة جراء تفاؤل حذر من أن عدد الوفيات التي سببها الفيروس في العالم ربما يقترب من الذروة. لكن المحللين حذروا من أنه لم يتضح ما إذ كانت الاقتصادات ستتعافى سريعا أو قد تحتاج وقتا أطول من المتوقع.

وقال اورليخ لوختمان من كومرتس بنك في فرانكفورت "هذا يعني أن الأسوأ لم يأت بعد، لتواجه السوق تحديا صعبا... في هذه الحالة سيزيد العزوف عن المخاطرة ما يسمح بصعود الدولار من جديد".

وفي التعاملات المبكرة اليوم، تعافى الدولار من المستويات المنخفضة التي سجلها في التعاملات الآسيوية وزاد 0.2 بالمئة إلى 99.10 مقابل سلة من العملات لينهي موجة خسائر على مدى أربعة أيام.

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Via SyndiGate.info


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