الذهب والفضة يستهلان تداولات الأسبوع بانخفاضات كبيرة

استهل المعدن الأصفر أولى جلسات الأسبوع مسجلا انخفاضات سعرية كبيرة، فلم يمر سوى أقل من ساعة على افتتاحية التداولات إلا أن الذهب تراجع بقوة ليفقد مستويات 1700 دولار للأونصة، ويلامس مستويات 1680 دولار، وهي أدنى مستويات للمعدن الأصفر منذ نهاية مارس الماضي.

كما شهدت الفضة تراجعات كبيرة عند افتتاحية تداولات اليوم الاثنين 9 أغسطس، حيث تراجعت الفضة بنحو 5.5% في أولى ساعات التداول لتفقد مستويات 23 دولار، وتصل لأدنى مستوياتها منذ ديسمبر 2020 وتمحو جميع مكاسب العام الحالي.

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