الذهب ينخفض بفعل قوة الدولار

هبطت أسعار الذهب اليوم لتحوم قرب أدنى مستوى في أسبوع الذي بلغته في الجلسة الماضية إذ تعرضت لضغوط جراء صعود الدولار ومخاوف من أن البنك المركزي الأمريكي سيشدد سياسته النقدية في وقت مبكر عن المتوقع.

وبحسب "رويترز" تراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1774.30 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 07:00 بتوقيت جرينتش بعد أن سجلت أدنى مستوياتها منذ 21 يونيو عند 1770.36 دولار أمس. ونزلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3% إلى 1775.50 دولار.

وقال إدوارد مير المحلل لدى إي.دي أند إف مان كابيتال ماركتس إن سوق الذهب شهدت تداولات فاترة إذ أن بعض المتعاملين في السوق ما زالوا مرتبكين بشأن توقعات سياسة مجلس الاحتياطي. وأضاف "الدولار سيبدأ في التراجع مجددا بسبب أن المشهد واضح على جبهة رفع أسعار الفائدة لمدة 18 شهرا إلى عامين على الأقل". ويعتبر الذهب تحوطا من التضخم بيد أن رفع المركزي الأمريكي لأسعار الفائدة سيزيد تكلفة فرصة حيازة المعدن الأصفر ويقلص من جاذبيته.

وتحول عدد من صانعي السياسات في البنك المركزي الأمريكي صوب لهجة تميل إلى التشديد النقدي على الرغم من قراءة أضعف من المتوقع للتضخم الأمريكي الأسبوع الماضي. ويحوم الدولار دون أعلى مستوى في شهرين مقابل منافسيه مما يرفع تكلفة الذهب لحائزي العملات الأخرى. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى تراجعت الفضة 0.3% إلى 26.02 دولار ونزل البلاديوم 0.3% إلى 2678.11 دولار وتراجع البلاتين 0.1% إلى 1089.14 دولار.