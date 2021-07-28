السعودية: الصادرات السلعية تقفز 120% في مايو

ارتفعت الصادرات السلعية خلال شهر مايو الماضي بنسبة 120.1 في المائة، لتبلغ 82.2 مليار ريال، مقابل 37.3 مليار ريال في الشهر ذاته من 2020.

كما ارتفعت الواردات السلعية 20.3 في المائة، لتبلغ 44.4 مليار ريال، مقابل 36.9 مليار ريال للشهر نفسه من 2020.

كانت الصادرات والواردات خلال 2020 قد تأثرت بتفشي جائحة كورونا.