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السعودية: الصادرات السلعية تقفز 120% في مايو

منشور 28 تمّوز / يوليو 2021 - 08:57
الصادرات السلعية تقفز 120% في مايو
ارتفعت الواردات السلعية 20.3 في المائة، لتبلغ 44.4 مليار ريال، مقابل 36.9 مليار ريال للشهر نفسه من 2020
أبرز العناوين
ارتفعت الصادرات السلعية خلال شهر مايو الماضي بنسبة 120.1 في المائة، لتبلغ 82.2 مليار ريال، مقابل 37.3 مليار ريال في الشهر ذاته من 2020.

ارتفعت الصادرات السلعية خلال شهر مايو الماضي بنسبة 120.1 في المائة، لتبلغ 82.2 مليار ريال، مقابل 37.3 مليار ريال في الشهر ذاته من 2020.

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كما ارتفعت الواردات السلعية 20.3 في المائة، لتبلغ 44.4 مليار ريال، مقابل 36.9 مليار ريال للشهر نفسه من 2020.
كانت الصادرات والواردات خلال 2020 قد تأثرت بتفشي جائحة كورونا.

كلمات دالة:اقتصاد السعودية

Via SyndiGate.info


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