السعودية ترتب لطرح أول تطبيق أجهزة ذكية للاكتتاب العام

وسط تسجيل سوق الأسهم السعودية ارتفاعاً في بداية التداولات بعد العودة من إجازة عيد الفطر المبارك، أعلنت «شركة جاهز الدولية لتقنية نظم المعلومات»، المالكة لتطبيق «جاهز» لتوصيل طلبات المطاعم، تعيين «إتش إس بي سي السعودية» كمستشار مالي ومنسق عالمي لعملية الطرح العام الأولي التي تعتزم الشركة إجراءها من خلال إدراج أسهمها في السوق الموازية «نمو».

وحال إتمام الخطوة واكتمال الإجراءات اللازمة سيكون «جاهز» أول تطبيق أجهزة ذكية يطرح للاكتتاب العام وتدرج أسهمه في السوق المالية السعودية، في وقت أكدت الشركة، في بيان أمس، أن الطرح يخضع لظروف السوق والحصول على جميع الموافقات التنظيمية المطلوبة.

و«شركة جاهز الدولية» هي شركة سعودية محلية تستخدم التكنولوجيا المبتكرة لخدمة قرابة مليوني عميل من خلال منصة «جاهز» التي تم إطلاقها عام 2016. وتضم المنصة 13 ألف فرع ومحل تجاري و45 ألف مندوب توصيل في 47 مدينة في السعودية، وبلغ إجمالي عدد الطلبات التي تم إجراؤها عبر المنصة نحو 20 مليون طلب خلال عام 2020.

ومن جهة أخرى، تفاعلت سوق الأسهم السعودية نسبياً مع فتح السعودية أجواءها للرحلات الجوية الدولية للمواطنين في أكثر من 40 وجهة دولية، حيث أقفلت سوق الأسهم السعودية الرئيسية في أول يوم عمل بعد إجازة عيد الفطر المباركة على صعود، وسط ارتفاع لمعظم القطاعات الرئيسية. وأغلق المؤشر العام للسوق «تاسي» مرتفعاً 0.71 في المائة، بمكاسب بلغت 73.76 نقطة، ليقف عند مستوى 10.396.44 نقطة.

وكانت السوق المالية السعودية قد استراحت لعطلة إجازة العيد في 11 مايو (أيار) الجاري - قبل يوم من نهاية شهر رمضان المبارك المنتهي - قبل أن تعاود أمس الركض النقطي.

وصعدت قيم التداول بنهاية جلسة أمس الاثنين إلى 7.7 مليار ريال مقابل 6.07 مليار ريال مقارنة بآخر جلسة قبل الإجازة، بينما بلغ حجم المتداول قرابة 298.2 مليون سهم، فيما ارتفع أداء 14 قطاعاً تصدرها المرافق العامة بنسبة 4.25 في المائة.

وأسهم قطاع البنوك بدور في ارتفاع مكاسب سوق الأسهم السعودية أمس حيث سجل قطاع المصارف 1.2 في المائة، وكان سهم «الراجحي» الأنشط من ناحية القيمة بنحو 462.7 مليون ريال (123 مليون ريال)، حيث ارتفع سهم «مصرف الراجحي» 2 في المائة عند 101.6 ريال.

وكانت مبيعات الأسهم للأجانب قد سجلت نمواً إيجابياً قبيل الإجازة، حيث أعلنت السوق المالية السعودية «تداول» أن صافي مشتريات الأجانب عبر الاستثمار الأجنبي المباشر الأسبوع الأخير قبل إجازة عيد الفطر بلغ 288.4 مليون ريال.

وعلى مستوى السوق الموازية، أقفل المؤشر العام لـ«نمو» على ارتفاع بنسبة 1.3 في المائة، محققاً مكسباً قوامه 342.9 نقطة، ليغلق عند مستوى 25.228.76 نقطة. وفي التداولات، تصدر سهم «فش فاش» الارتفاعات بنسبة 29.8 في المائة، وسجل سهم «سمو» أعلى الخسائر بنسبة 4.25 في المائة.



«المجموعة السعودية» تغير اسمها

كشفت أمس {المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق} عن موافقة الجمعية العامة غير العادية المنعقدة نهاية أبريل (نيسان) الماضي على تعديل المادة 2 من نظام الشركة الأساسي بشأن تغيير اسم الشركة.

وأوضحت الشركة، في بيان لها أمس على موقع «تداول»، أن العمومية وافقت على تغيير اسم الشركة من {المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق} إلى {المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام}، بعد صدور كافة الموافقات النظامية المتعلقة بتغيير السجل التجاري مع الجهات المعنية.