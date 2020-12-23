السعودية ترخص أكثر من 200 مشروع بملكية أجنبية 100%

سجَّلت المملكة العربية السعودية انتعاشاً في قطاع الاستثمار الأجنبي، مع زيادة المشاريع الأجنبية المرخَّصة خلال الربع الثالث من العام الجاري؛ وذلك بحسب تقرير "موجز الاستثمار" الذي يلخص أهم مستجدات الاستثمار في المملكة.

وذكر موقع "الشرق" الإخباري أن المملكة رخصت أكثر من 200 مشروع بملكية أجنبية 100% ، موضحا أن وزارة الاستثمار السعودية أصدرت ما مجموعه 306 تراخيص خلال الفترة بزيادة نسبتها 21% عن الفترة المقابلة من العام الماضي؛ و96% عن الربع الثاني من العام الحالي.

ويأتي هذا الأداء مع تخفيف الحظر الذي طال قطاعاتٍ واسعةً من الاقتصاد لمجابهة جائحة كورونا.

وقال التقرير، إنَّ الربع الثالث شهد زيادة سنوية في كل شهر على حدة؛ في حين حظي شهر سبتمبر بأكبر عدد من المشاريع المرخصة. ولفت إلى أنَّ 68% من المشاريع خلال الربع كانت لمشاريع ذات ملكية أجنبية 100%؛ في حين كانت النسبة المتبقية لمشاريع مشتركة مع شركات سعودية.

وجاء العدد الأكبر من المشاريع الجديدة خلال الربع من مصر والهند؛ إذ تمَّ ترخيص 30 مشروعاً لكلٍّ منهما؛ في حين سُجل 15 مشروعاً لمستثمرين من المملكة المتحدة، ومثلها للبنان؛ و15 مشروعاً لمستثمرين من سوريا، ومثلها من باكستان.

أما على الصعيد القطاعي، فقد كانت الحصة الكبرى من هذه المشاريع لصالح قطاع الشركات الناشئة الذي استقطب 110 مشاريع؛ فيما تمَّ ترخيص 53 مشروعاً في القطاع الصناعي، و35 مشروعاً في قطاع النقل وخدمات الإمداد. وتوزَّعت التراخيص المتبقية على قطاعات التجزئة، والتجارة الإلكترونية، والاتصالات، وتقنية المعلومات، والخدمات الهندسية وغيرها.