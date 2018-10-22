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السعودية تعتزم زيادة إنتاج النفط إلى 11 مليون برميل يومياً قريباً

السعودية تعتزم زيادة إنتاج النفط إلى 11 مليون برميل يومياً قريباً
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