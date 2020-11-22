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السودان يخفض أسعار البنزين والديزل

منشور 22 تِشْرِين الثَّانِي / نوفمبر 2020 - 09:13
السودان يخفض أسعار البنزين والديزل
تلغي الحكومة دعم الوقود على نحو تدريجي لتقليل عجز الميزانية في ظل أزمة اقتصادية، وتراجع الحكومة أسعار الوقود بشكل منتظم.
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قال القائم بأعمال وزير الطاقة والتعدين في السودان خيري عبد الرحمن، في مؤتمر صحافي، اليوم (السبت)، إن الحكومة قررت تخفيض أسعار البنزين والديزل للمستهلكين، بحسب وكالة «رويترز» للأنباء.

قال القائم بأعمال وزير الطاقة والتعدين في السودان خيري عبد الرحمن، في مؤتمر صحافي، اليوم (السبت)، إن الحكومة قررت تخفيض أسعار البنزين والديزل للمستهلكين، بحسب وكالة «رويترز» للأنباء.

وتابع عبد الرحمن أن سعر البنزين المدعم المنتج محلياً سيقل من 56 جنيهاً إلى 54.7 جنيه للتر، وذكر أن إنتاج الوقود في منشأة تكرير بالخرطوم سيتوقف في الأول من ديسمبر (كانون الأول) لتنفيذ أعمال صيانة.

وتلغي الحكومة دعم الوقود على نحو تدريجي لتقليل عجز الميزانية في ظل أزمة اقتصادية، وتراجع الحكومة أسعار الوقود بشكل منتظم.

وثبت السودان لفترة طويلة سعر الوقود مسجلاً أحد أقل مستوياته في العالم، لكن تكلفة دعمه أثقلت كاهل ميزانية الدولة.

وعانى السودان من نقص حاد في الوقود حتى بات اصطفاف السيارات أمام محطات الوقود في العاصمة الخرطوم أمراً مألوفاً.

وسمحت الحكومة في أبريل (نيسان) للقطاع الخاص والبنوك باستيراد الوقود للنقل والتعدين والتصنيع.

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Via SyndiGate.info


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