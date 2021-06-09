  1. الرئيسية
  2. أعمال
  3. السودان يرفع أسعار البنزين بنحو 93%

السودان يرفع أسعار البنزين بنحو 93%

منشور 09 حزيران / يونيو 2021 - 05:00
السودان يرفع أسعار البنزين بنحو 93%
تحدد سعر الديزل عند 285 جنيها سودانيا للتر، ارتفاعا من 125 جنيها.
أبرز العناوين
قال بيان من وزارة المالية السودانية الثلاثاء 8 يونيو، إن السودان قرر إلغاء كافة أسعار الوقود في إطار سياسة الدولة الرامية لإصلاح الاقتصاد وإن عملية التسعير ستخضع لتكلفة الاستيراد.

قال بيان من وزارة المالية السودانية الثلاثاء 8 يونيو، إن السودان قرر إلغاء كافة أسعار الوقود في إطار سياسة الدولة الرامية لإصلاح الاقتصاد وإن عملية التسعير ستخضع لتكلفة الاستيراد.

اقرأ ايضاًالسعودية تستثمر 3 مليارات دولار في السودانالسعودية تستثمر 3 مليارات دولار في السودان

وأضاف البيان أنه وفقا للتكلفة الحالية فإن سعر البنزين تحدد عند 290 جنيها سودانيا للتر، ارتفاعا من 150 جنيها.

وتحدد سعر الديزل عند 285 جنيها سودانيا للتر، ارتفاعا من 125 جنيها.

وقال البيان إن سياسة تحرير أسعار الوقود "التي أتت متأخرة جدا كفيلة بإزالة العديد من التشوهات في الاقتصاد حيث تنفق الدولة حوالي المليار دولار سنويا كدعم للمحروقات".

اقرأ ايضاًالسعودية تستثمر 3 مليارات دولار في السودانالسودان يقترب من تخفيف عبء الدين بقرض أميركي
كلمات دالة:الاقتصاد السودانيالوقود في السودان

Via SyndiGate.info


Copyright © CNBC Arabia

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن
Loading content ...