السودان يرفع أسعار البنزين بنحو 93%

قال بيان من وزارة المالية السودانية الثلاثاء 8 يونيو، إن السودان قرر إلغاء كافة أسعار الوقود في إطار سياسة الدولة الرامية لإصلاح الاقتصاد وإن عملية التسعير ستخضع لتكلفة الاستيراد.

وأضاف البيان أنه وفقا للتكلفة الحالية فإن سعر البنزين تحدد عند 290 جنيها سودانيا للتر، ارتفاعا من 150 جنيها.

وتحدد سعر الديزل عند 285 جنيها سودانيا للتر، ارتفاعا من 125 جنيها.

وقال البيان إن سياسة تحرير أسعار الوقود "التي أتت متأخرة جدا كفيلة بإزالة العديد من التشوهات في الاقتصاد حيث تنفق الدولة حوالي المليار دولار سنويا كدعم للمحروقات".