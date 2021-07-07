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الصين تحظر إنشاء أطول ناطحات السحاب

منشور 07 تمّوز / يوليو 2021 - 08:38
الصين تحظر إنشاء أطول ناطحات السحاب
الصين
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ذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء أن الصين بصدد حظر بناء أطول ناطحات السحاب لضمان السلامة بعد تزايد المخاوف بشأن جودة بعض المشاريع.

ذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء أن الصين بصدد حظر بناء أطول ناطحات السحاب لضمان السلامة بعد تزايد المخاوف بشأن جودة بعض المشاريع.

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ونقلت الوكالة عن اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح في إشعار الثلاثاء أن الحظر التام يشمل المباني التي يزيد طولها عن 500 متر. كما ستحتاج السلطات المحلية إلى الحد بشكل صارم من بناء الأبراج التي يزيد طولها عن 250 مترا.

وأشار كبير المخططين الاقتصاديين إلى مشاكل تتعلق بالجودة ومخاطر السلامة الناجمة عن الرقابة المتراخية في بعض الحالات.

وتم إغلاق برج من 72 طابقا فى شنتشن في مايو لإجراء فحوصات عقب ورود أنباء عن تذبذب غير مبرر، مما غذى القلق بشأن استقرار أحد أطول المباني في المدينة التي تعد مركزا للتكنولوجيا.

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وذكرت اللجنة أن إنشاء المباني التي يتجاوز ارتفاعها 100 متر يجب أن يتطابق تماما مع حجم المدينة التي ستقع فيها، إلى جانب تأمين الحماية من الحرائق.

وفرضت السلطات حظرا "مبدئيا" على المباني الجديدة التي يزيد ارتفاعها على 500 متر العام الماضي. 

كلمات دالة:اقتصاد الصينناطحات السحاب في الصين

Via SyndiGate.info


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