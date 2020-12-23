الصين تعتزم خفض رسوم استيراد 883 سلعة في الأول من يناير

قالت وزارة المالية الصينية إن البلاد ستخفض رسوم الاستيراد على 883 سلعة اعتبارا من الأول من يناير كانون الثاني، منها بعض معدات الطيران ومنتجات الورق والأخشاب.

وقالت الوزارة في بيان على موقعها الإلكتروني إنها ستخفض أيضا رسوم استيراد بعض منتجات تكنولوجيا المعلومات بدءا من الأول من يوليو تموز المقبل.

هذا وخفضت الوزارة رسوم استيراد ما يربو على 850 سلعة منذ الأول من يناير كانون الثاني 2020.