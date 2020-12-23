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الصين تعتزم خفض رسوم استيراد 883 سلعة في الأول من يناير

منشور 23 كانون الأوّل / ديسمبر 2020 - 09:47
الصين تعتزم خفض رسوم استيراد 883 سلعة في الأول من يناير
خفضت الوزارة رسوم استيراد ما يربو على 850 سلعة منذ الأول من يناير كانون الثاني 2020
أبرز العناوين
قالت وزارة المالية الصينية إن البلاد ستخفض رسوم الاستيراد على 883 سلعة اعتبارا من الأول من يناير كانون الثاني، منها بعض معدات الطيران ومنتجات الورق والأخشاب.

قالت وزارة المالية الصينية إن البلاد ستخفض رسوم الاستيراد على 883 سلعة اعتبارا من الأول من يناير كانون الثاني، منها بعض معدات الطيران ومنتجات الورق والأخشاب.

وقالت الوزارة في بيان على موقعها الإلكتروني إنها ستخفض أيضا رسوم استيراد بعض منتجات تكنولوجيا المعلومات بدءا من الأول من يوليو تموز المقبل.

هذا وخفضت الوزارة رسوم استيراد ما يربو على 850 سلعة منذ الأول من يناير كانون الثاني 2020.

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Via SyndiGate.info


Copyright © CNBC Arabia

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