الصين وأمريكا اتفقتا على نص المرحلة واحد من اتفاق التجارة

قال نائب وزير المالية الصيني لياو مين في إفادة صحفية إن الصين والولايات المتحدة اتفقتا على نص المرحلة واحد من اتفاق التجارة، مشددا على أن اتفاق للتجارة مع الولايات المتحدة سيعزز الثقة في الأسواق العالمية.

وقال نائب رئيس مجلس الدولة الصيني إن الصين ترحب بدخول الخدمات والمنتجات الأمريكية إلى أسواقها، مشيرا إلى أن الصين ستزيد وارداتها من الولايات المتحدة في مجالات الطاقة والزراعة والمستحضرات الطبية والخدمات المالية.

وأوضح نائب وزير المالية الصيني إن الولايات المتحدة وعدت بإلغاء الرسوم الجمركية على منتجات صينية، مضيفا أن الصين قررت إلغاء رسوم جمركية كان من المقرر أن يبدأ سريانها يوم الاحد.

وقال نائب وزير الزراعة الصيني إن الصين ستستورد المزيد من القمح والذرة من الولايات المتحدة بعد إبرام اتفاق للتجارة.

وأوضح نائب وزير المالية الصيني أن فريقان من المفاوضين التجاريين من أمريكا والصين يناقشان متى وأين سيوقع الاتفاق، مشيرا إلى نائب أن مفاوضات اتفاق المرحلة الثانية ستعتمد على تنفيذ اتفاق المرحلة الأولى.

وقال نائب وزير التجارة الصيني وانغ شو وين خلال الإفادة الصحفية، التي حضرها أيضا مسؤولون من هيئة التخطيط الرسمية في الصين ووزارات المالية والخارجية والزراعة والتجارة، إن الولايات المتحدة ستلغي بعض الرسوم الجمركية بشكل تدريجي.

وقال وانغ شو وين إن إبرام اتفاق للتجارة سيحمي مصالح الشركات الأجنبية في الصين وسيحمي أيضا المصالح القانونية للشركات الصينية في التعامل مع الولايات المتحدة.

وبعد الإعلان عن تفاصيل الاتفاق التجاري، عكست وول ستريت الاتجاه لترتفع مسجلة مستويات قياسية، بعد أن قالت الصين إنها وافقت على صفقة التجارة الأميركية، مشيرة إلى أن الخطوة التالية ستكون التوقيع.

وزاد مؤشر الداو جونز بأكثر من 100 نقطة إلى 28246 نقطة، وصعد S&P500 بنحو 0.3%، وارتفع مؤشر ناسداك 0.5%