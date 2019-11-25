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الصين وأمريكا تقتربان من إبرام اتفاق المرحلة واحد التجاري

منشور 25 تِشْرِين الثَّانِي / نوفمبر 2019 - 11:38
الصين وأمريكا تقتربان من إبرام اتفاق المرحلة واحد التجاري
الصين وأمريكا تقتربان من إبرام اتفاق المرحلة واحد التجاري
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بكين أيضا ما زالت ملتزمة بمواصلة المحادثات

قالت صحيفة جلوبال تايمز التي تديرها صحيفة الشعب اليومية الرسمية التابعة للحزب الشيوعي الصيني الحاكم اليوم إن الصين والولايات المتحدة قريبتان جدا من إبرام اتفاق المرحلة واحد التجاري، لتفند بذلك تقارير "سلبية" لوسائل إعلام.

وبحسب (رويترز) قالت جلوبال تايمز نقلا عن خبراء مقربين من الحكومة الصينية إن بكين أيضا ما زالت ملتزمة بمواصلة المحادثات بشأن المرحلة اثنين أو حتى المرحلة ثلاثة من اتفاق مع الولايات المتحدة.

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Via SyndiGate.info


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