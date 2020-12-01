العجز التجاري التركي يرتفع بـ 34.4 % في أكتوبر

كشفت بيانات رسمية عن أن اقتصاد تركيا نما بأكثر من المتوقع بنسبة 6.7 في المائة في الربع الثالث من العام، ليتعافى بعد انكماش بنحو 10 في المائة في الربع السابق، بسبب إجراءات العزل العام التي جرى فرضها للحد من الإصابات أثناء الموجة الأولى من تفشي فيروس «كورونا».

ويتوقع خبراء أن يكون هذا النمو المفاجئ الذي ينطوي على قفزة تزيد على 15 في المائة عن الربع السابق، قصيراً. وارتفع عدد حالات الإصابة بفيروس «كورونا» هذا الشهر إلى مستويات قياسية، ما أدى إلى فرض قيود جديدة من المتوقع أن تحد من النمو في الربع الأخير من العام.

وبحسب استطلاع لـ«رويترز»، كان من المتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي 4.8 في المائة على أساس سنوي، ما يعكس تعافياً واسع النطاق في قطاعات التصنيع والإنفاق والتجارة، في الفترة من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول).

وقال معهد الإحصاء التركي، في بيان أمس (الاثنين)، إن الأنشطة المالية والتأمينية زادت بنسبة 41.1 في المائة في الربع الثالث من العام، والمعلومات والاتصالات 15 في المائة، والصناعة 8 في المائة، والبناء 6.4 في المائة.

وأشارت البيانات إلى أن تأثير ذلك على الليرة كان ضعيفاً؛ إذ انخفضت 0.25 في المائة إلى 7.8395 مقابل الدولار، موضحة أنه على أساس فصلي ومعدل في ضوء عوامل التقويم، نما الناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث 15.6 في المائة مقارنة بالربع السابق. وانكمش الناتج المحلي الإجمالي 9.9 في المائة في الربع الثاني بعد أن نما 4.5 في المائة في الربع الأول من العام.

وأدى الارتفاع المفاجئ في عدد حالات الإصابة والوفاة المرتبطة بالفيروس في الأسابيع الماضية إلى فرض حظر تجول وتدابير أخرى ستضغط على الاقتصاد.

من ناحية أخرى، كشفت بيانات معهد الإحصاء التركي عن أن عجز التجارة الخارجية قفز بنسبة 34.4 في المائة على أساس سنوي، في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي ليبلغ 2.374 مليار دولار، وفقاً لنظام التجارة العام، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. وارتفع العجز التجاري في أول 10 أشهر من العام بنسبة 76.2 في المائة إلى 40.27 مليار دولار.

كما ارتفعت الصادرات التركية في أكتوبر، بنسبة 5.6 في المائة مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2019، لتبلغ 17.329 مليار دولار، بينما ارتفعت الواردات، خلال الفترة نفسها، بنسبة 8.4 في المائة، لتبلغ 19.703 مليار دولار. وارتفع العجز التجاري في أكتوبر بنسبة 34.4 في المائة مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.

وتراجعت الصادرات بنسبة 9.1 في المائة، خلال الفترة من يناير (كانون الثاني)، وحتى أكتوبر مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2019، لتبلغ 135.617 مليار دولار. أما الواردات فارتفعت بنسبة 2.2 في المائة خلال الفترة المذكورة لتصل إلى 175.888 مليار دولار. وبلغت حصة الصناعات التحويلية من الصادرات في أكتوبر 94.8 في المائة، بينما بلغت حصة الزراعة والثروة المائية 3.3 في المائة، وحصة قطاع التعدين 1.5 في المائة.

واحتلت ألمانيا المرتبة الأولى في قائمة الدول المستوردة من تركيا في أكتوبر الماضي بـ1.62 مليار دولار، تلتها بريطانيا بـ1.495 مليار دولار، ثم العراق بـ966 مليون دولار.