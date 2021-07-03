  1. الرئيسية
  2. أعمال
  3. العجز التجاري المغربي يرتفع بـ10% على أساس سنوي في مايو

العجز التجاري المغربي يرتفع بـ10% على أساس سنوي في مايو

منشور 03 تمّوز / يوليو 2021 - 07:14
العجز التجاري المغربي يرتفع بـ10% على أساس سنوي في مايو
المغرب
أبرز العناوين
قال مكتب الصرف المغربي إن العجز التجاري للبلاد ارتفع 10.4 بالمئة إلى 81 مليار درهم (تسعة مليارات دولار) في الشهور الخمسة الأولى من عام 2021 ارتفاعا من 73.3 مليار درهم في الفترة نفسها من العام الماضي.

قال مكتب الصرف المغربي إن العجز التجاري للبلاد ارتفع 10.4 بالمئة إلى 81 مليار درهم (تسعة مليارات دولار) في الشهور الخمسة الأولى من عام 2021 ارتفاعا من 73.3 مليار درهم في الفترة نفسها من العام الماضي.

اقرأ ايضاًاقتصاد المغرب يبدأ طريق النمو بعد أزمة كورونا اقتصاد المغرب يبدأ طريق النمو بعد أزمة كورونا

وأضاف في تقرير شهري أن واردات المغرب ارتفعت 18.1 بالمئة إلى 207.6 مليار درهم كما قفزت الصادرات 23.5 بالمئة إلى 126.6 مليار درهم في الفترة من يناير كانون الثاني إلى مايو أيار بالمقارنة مع العام السابق.

وانخفضت إيرادات السياحة، الحيوية لدخل المغرب من العملة الصعبة، 62.3 بالمئة إلى 7.3 مليار درهم في حين ارتفعت تحويلات المغاربة في الخارج 50.2 بالمئة إلى 36.3 مليار درهم.

كلمات دالة:اقتصاد المغرب

Via SyndiGate.info


Copyright © CNBC Arabia

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن
Loading content ...