العجز التجاري في تركيا يرتفع بـ 52.4 % في يوليو

بينت وزارة التجارة التركية، أمس، إن عجز تركيا التجاري ارتفع بـ 52.4 في المائة على أساس سنوي، إلى 4.309 مليار دولار في تموز (يوليو)، وفقا لنظام التجارة العام.

وبحسب "رويترز"، ارتفعت صادرات تموز (يوليو) 10.2 في المائة إلى 16.41 مليار دولار بعد أن تضررت في ربيع العام الماضي مع تأثير جائحة كوفيد - 19 على التجارة مع أكبر شركاء أنقرة. وارتفعت الواردات 17 في المائة على أساس سنوي في تموز (يوليو) إلى 20.72 مليار دولار.

إلى ذلك، سارع الاتحاد الأوروبي إلى مد يد العون إلى تركيا أمس، لإخماد النيران المشتعلة منذ أسبوع وأودت بحياة ثمانية أشخاص وفاقمت الضغوط على الرئيس رجب طيب أردوغان، وسط حرائق مماثلة في أجزاء مختلفة من جنوب أوروبا.

وبحسب "الفرنسية"، أتت حرائق الغابات التي تجتاح منتجعات ساحلية تركية تطل على المتوسط وبحر إيجه على مساحات واسعة من الغابات العذراء وأدت إلى إجلاء السياح من فنادقهم. وامتدت تداعيات الكارثة إلى أبعد من الغابات، إذ عرضت أردوغان، الذي يخوض انتخابات خلال عامين قد تؤدي إلى تمديد حكمه لعقد ثالث، إلى موجة انتقادات لاستجابته التي بدت بطيئة ومنفصلة عن الواقع.

وتعرض الرئيس التركي إلى انتقادات شديدة، خصوصا نهاية الأسبوع، لرميه أكياس الشاي للسكان أثناء قيامه بجولة في إحدى المناطق الأكثر تضررا، فيما رافقه عدد كبير من عناصر الشرطة. كما كشفت الحكومة عن أنها لا تملك طائرات مخصصة لمكافحة الحرائق، ويتعين عليها بالتالي الاعتماد على المساعدة الخارجية لمكافحة النيران.

وحمل مكتب أردوغان في البداية مخربين مسؤولية الحرائق التي تعد الأسوأ في تركيا منذ عقد على الأقل، لكن ما لبثت أن تبخرت هذه النظرية مع ارتفاع عدد الحرائق.

وأفادت مديرية الغابات التركية بتسجيل 105 حرائق في 35 بلدة ومدينة في أنحاء البلاد منذ الأربعاء.

وأشارت إلى تواصل اشتعال سبع منها أمس، معظمها على مقربة من مدينتي أنطاليا ومرماريس السياحيتين.

وشاهد فريق "الفرنسية"، في مرماريس المطلة على بحر إيجه، ألسنة اللهب تتصاعد من قمم التلال المغطاة بالغابات، بينما بدت السماء حمراء داكنة خلال الليل، فيما ملأ الدخان الجو وسط حرارة بلغت نحو 40 درجة مئوية.