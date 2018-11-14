العراق يطبّق مع إيران معادلة النفط مقابل الغذاء

قال مسؤولان حكوميان عراقيان، اليوم الأربعاء، إن العراق اتفق مع إيران على مبادلة منتجات أغذية عراقية بإمدادات غاز وطاقة إيرانية.

وأضافا لوكالة "رويترز" أن بغداد تسعى حاليا للحصول على موافقة الولايات المتحدة للسماح لها باستيراد الغاز الإيراني المُستخدم في محطات الكهرباء بالبلاد، وأنها تحتاج إلى مزيد من الوقت للعثور على مصدر بديل.

والمصدران مسؤولان حكوميان وعضوان في لجنة الطاقة الوزارية العراقية. ومنحت واشنطن العراق إعفاء يمكنه من استيراد إمدادات الغاز والطاقة الإيرانية ومنتجات الأغذية حين استؤنفت العقوبات الأميركية على قطاع النفط الإيراني الأسبوع الماضي. لكن الولايات المتحدة تقول إن الإعفاء مدته 45 يوما فقط.

وأعادت الولايات المتحدة فرض عقوبات على إيران في الخامس من نوفمبر/ تشرين الثاني الحالي. وتشمل العقوبات 50 من البنوك الإيرانية وفروعها وأكثر من 200 من الأشخاص والمركبات في قطاع الشحن وشركة الخطوط الجوية الإيرانية (إيران إير) وأكثر من 65 من طائراتها.

من جهة أخرى، قال هاشم العاني، وزير التجارة العراقي المعين حديثا، اليوم الأربعاء، إنه سيسعى لزيادة الميزانية الحكومية لبرنامج دعم الغذاء العراقي الضخم في 2019.

وأضاف أن الميزانية الحكومية للعام 2018 بلغت 1.5 تريليون دينار عراقي (126 مليار دولار). وشرح الوزير خلال مؤتمر صحافي في بغداد أن هدفه هو تحسين جودة المنتجات وكمياتها في نظام بطاقات التموين.

وينفق العراق، أحد أكبر مستوردي الحبوب في الشرق الأوسط، مليارات الدولارات سنويا على برنامج لدعم أسعار الغذاء من أجل توفير الخبز وأغذية أساسية أخرى بأسعار في المتناول.

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