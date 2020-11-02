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القروض في البنوك السعودية ترتفع 15 % في سبتمبر

منشور 02 تِشْرِين الثَّانِي / نوفمبر 2020 - 06:45
القروض المقدمة من البنوك والمصارف السعودية، للقطاع الخاص ارتفعت بنهاية شهر سبتمبر 2020 لتصل إلى 1724 مليار ريال
السعودية
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أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» اليوم، ارتفاع القروض المقدمة من البنوك والمصارف في المملكة، إلى المؤسسات الحكومية غير المالية والقطاع الخاص بنسبة 15 في المئة بنهاية شهر أيلول 2020،

أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» اليوم، ارتفاع القروض المقدمة من البنوك والمصارف في المملكة، إلى المؤسسات الحكومية غير المالية والقطاع الخاص بنسبة 15 في المئة بنهاية شهر أيلول 2020، لتصل إلى 1789.7 مليار ريال مقارنة بنحو 1554.9 مليار ريال خلال الفترة نفسها من عام 2019.

 وقالت «ساما» في بيان لها، إن «القروض المقدمة من البنوك والمصارف السعودية، للقطاع الخاص ارتفعت بنهاية شهر سبتمبر 2020 لتصل إلى 1724 مليار ريال، وذلك بارتفاع قدره 15 %، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2019، والتي بلغت آنذاك 1499 مليار ريال».

 وأضاف البيان أن القروض الممنوحة للمؤسسات الحكومية غير المالية بلغت نحو 65.9 مليار ريال بنهاية شهر سبتمبر الماضي، مرتفعة بنسبة قدرها 18 % مقارنة بالفترة نفسها من عام 2019.

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Via SyndiGate.info


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