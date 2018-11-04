الكويت تنجز 96.9% من مشروع الوقود البيئي

نقلت وكالة الأنباء الكويتية عن شركة البترول الوطنية الكويتية القول إن نسبة الإنجاز الكلي في مشروع الوقود البيئي بلغت 96.9 بالمئة.



يهدف المشروع لتطوير مصفاتي الأحمدي وميناء عبد الله التابعتين لشركة البترول الوطنية ويتضمن إنشاء 39 وحدة جديدة وتحديث سبع وحدات وإغلاق سبع أخرى مع التركيز على إنتاج المنتجات عالية القيمة مثل الديزل والكيروسين للتصدير.



تبلغ التكلفة الإجمالية للمشروع 4.680 مليار دينار (15.5 مليار دولار) وتقوم الشركة بتمويل 30 بالمئة منها مع توفير النسبة الباقية عن طريق بنوك كويتية وأجنبية.

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