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المصارف الأسترالية الكبرى تتعرض لعطل في خدماتها الإلكترونية

منشور 17 حزيران / يونيو 2021 - 07:22
المصارف الأسترالية الكبرى تتعرض لعطل في خدماتها الإلكترونية
قال "كومونولث بنك" أكبر مصرف أسترالي، لوكالة فرانس برس "تبين لنا أن بعض عملائنا يواجهون حاليا مشاكل في الوصول إلى خدماتنا"
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أعلنت المصارف الأسترالية الكبرى الخميس عن انقطاعات تؤثر على خدماتها الالكترونية وتطبيقاتها ومواقعها على الإنترنت، مؤكدة أنها تحاول تحديد السبب في أسرع وقت ممكن.

أعلنت المصارف الأسترالية الكبرى الخميس عن انقطاعات تؤثر على خدماتها الالكترونية وتطبيقاتها ومواقعها على الإنترنت، مؤكدة أنها تحاول تحديد السبب في أسرع وقت ممكن.

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وقال "كومونولث بنك" أكبر مصرف أسترالي، لوكالة فرانس برس "تبين لنا أن بعض عملائنا يواجهون حاليا مشاكل في الوصول إلى خدماتنا".

وأضاف أن "هذه المشكلة تطال الكثير من المؤسسات بما في ذلك العديد من المصارف الكبيرة".

وأعلنت المؤسسات المالية "ويستباك" و"ايه ان زد" و"ام إي بنك" عن مشاكل تطال تطبيقات الأجهزة المحمولة أو المنتجات المصرفية عبر الإنترنت.

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وبدأت الأعطال قرابة الساعة 14,10 (05,10 ت غ) حسب الموقع الإلكتروني "داونديتيكتور".

وكتب مصرف "ايه ان زد" الأسترالي لعملائه "في الوقت الحالي لا نعرف متى سيتم تصحيح الوضع. يرجى محاولة تسجيل الدخول خلال ساعة".

كلمات دالة:اقتصاد أسترالياالبنوك في استراليا

Via SyndiGate.info


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