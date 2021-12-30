النفط يتخطى 80 دولاراً للبرميل

ارتفعت أسعار النفط للجلسة السادسة على التوالي، خلال تعاملات أمس (الأربعاء)، مقتفية أثر صعود واسع النطاق في الأسواق العالمية، وتخطت حاجز الـ80 دولاراً للبرميل.

وصعد خام برنت 1.4 في المائة 80.16 دولار للبرميل بحلول الساعة 1540 بتوقيت غرينتش. وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.00 في المائة إلى 77.37 دولار للبرميل. وصعد كلا الخامين قرب أعلى مستوى لهما في شهر.

وعوضت الأصول من النفط إلى الأسهم، الخسائر من أواخر نوفمبر (تشرين الثاني)، عندما دفع المتحور «أوميكرون» من فيروس كورونا المستثمرين إلى البحث عن أصول تمثل ملاذات آمنة. ومع تراجع أسوأ المخاوف المتعلقة بـ«أوميكرون»، عاد المستثمرون إلى الأصول العالية المخاطر.

جاء ارتفاع أسعار النفط بعد بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية، أمس، التي أوضحت أن مخزونات النفط الخام والبنزين ونواتج التقطير في الولايات المتحدة هبطت الأسبوع الماضي.

وأضافت الوكالة الحكومية، أن مخزونات الخام انخفضت بمقدار 3.6 مليون برميل على مدار الأسبوع المنتهي في 24 ديسمبر (كانون الأول) إلى 420 مليون برميل، مقارنة بتوقعات محللين شملهم استطلاع لـ«رويترز» والتي أشارت إلى انخفاض قدره 3.1 مليون برميل. وزادت مخزونات الخام في مركز التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما بمقدار 1.1 مليون برميل.

وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة، أن مخزونات البنزين الأميركية تراجعت 1.5 مليون برميل على مدار الأسبوع الماضي إلى 222.66 مليون برميل، في حين كان من المتوقع أن ترتفع 500 ألف برميل. وانخفضت مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، بمقدار 1.7 مليون برميل مقابل توقعات لزيادة قدرها 200 ألف برميل.

وارتفع صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام الأسبوع الماضي بمقدار 515 ألف برميل يومياً إلى 3.83 مليون برميل يومياً.

في الأثناء، ذكر نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، أمس، أن مجموعة «أوبك بلس» لكبار منتجي النفط تقاوم دعوات من واشنطن لزيادة الإنتاج لأنها لا تريد الحيد عن سياستها. وضغطت الولايات المتحدة مراراً على «أوبك بلس» لتسريع زيادات الإنتاج مع ارتفاع أسعار البنزين في الولايات المتحدة وتراجع شعبية الرئيس جو بايدن. وفي مواجهة رفض «أوبك بلس»، قالت واشنطن في نوفمبر، إنها ومستهلكين آخرين سيسحبون من احتياطياتهم الاستراتيجية من الخام.

ولدى سؤاله عن سبب رفض «أوبك بلس» الدعوات الأميركية، ذكر نوفاك، أن لدى المجموعة رؤية طويلة المدى. وقال لمؤسسة «آر بي سي» الإعلامية «نعتقد أنه سيكون من المناسب بالنسبة للسوق أن يظهر في المدى المتوسط كيف سنزيد الإنتاج مع تنامي الطلب». وأضاف «على الشركات المنتجة أن تعي مسبقاً أي استثمارات يجب أن تخطط لها لضمان زيادة في الإنتاج».

واتفقت «أوبك» وحلفاؤها هذا الشهر على التمسك بسياستهم الحالية المتمثلة في الزيادات الشهرية في إنتاج النفط على الرغم من المخاوف من أن يؤدي سحب الولايات المتحدة من احتياطيات الخام والسلالة الجديدة «أوميكرون» المتحورة من فيروس كورونا إلى حدوث انهيار جديد في أسعار الخام.

وقال نوفاك أيضاً، إن السحب المحتمل من المخزونات الاستراتيجية من قِبل الولايات المتحدة وكبار المستهلكين الآخرين سيكون له تأثير محدود قصير المدى على سوق النفط.

وأضاف، أنه يتوقع ارتفاع الطلب العالمي على الخام بنحو أربعة ملايين برميل يومياً العام المقبل بعد زيادة تصل إلى خمسة ملايين برميل يوميا هذا العام. وأفاد بأن سعراً للنفط بين 65 و80 دولاراً للبرميل سيكون مناسباً العام المقبل. وانضمت عشر دول لمنظمة «أوبك» لتشكيل تجمع «أوبك بلس» في عام 2016.