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أسعار النفط تنخفض بعد تعهد السعودية بلعب "دور مسؤول" في سوق الطاقة

أسعار النفط تنخفض بعد تعهد السعودية بلعب "دور مسؤول" في سوق الطاقة
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