النفط يواصل ارتفاعه مع انحسار المخاوف من أوميكرون

واصلت أسعار النفط ارتفاعها الثلاثاء 28 ديسمبر، مقتربة من أعلى مستوى لها في شهر والذي بلغته في الجلسة السابقة، وذلك بفضل توقعات بأنه لن يكون للمتحور أوميكرون من فيروس كورونا سوى أثر محدود على الطلب العالمي.



وصعد مزيج برنت 14 سنتا أي 0.1% إلى 78.74 دولار للبرميل.



أما خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي فارتفع 25 سنتا أي 0.3% إلى 75.81 دولار للبرميل، محققا مكاسب للجلسة الخامسة على التوالي.



إنكلترا لن تفرض أي قيود جديدة متعلقة بفيروس كورونا قبل نهاية عام 2021



وقال وزير الصحة البريطاني ساجد جاويد أمس الاثنين إن إنكلترا لن تفرض أي قيود جديدة متعلقة بفيروس كورونا قبل نهاية عام 2021، إذ تنتظر الحكومة المزيد من الأدلة على ما إذا كانت الأجهزة الصحية قادرة على التعامل مع معدلات الإصابة المرتفعة.



غير أن احتمالات الصعود ظلت محدودة بعد أن ألغت شركات طيران أميركية أكثر من 1300 رحلة يوم الأحد بسبب كورونا الذي أدى إلى انخفاض عدد الأطقم المتاحة للطيران، بينما اضطرت العديد من السفن السياحية إلى إلغاء محطات.



ترقب لاجتماع أوبك+ الأسبوع المقبل

وارتفعت أسعار النفط بما يزيد على 50% هذا العام مدعومة بتعافي الطلب وتخفيض منظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك والدول المتحالفة معها وهي المجموعة المعروفة باسم (أوبك+) لإنتاجها.



ويترقب المستثمرون كذلك اجتماع أوبك+ المقبل في الرابع من يناير لتحديد ما إذا كانت ستمضي قدما في خطتها لزيادة 400 ألف برميل يوميا من إنتاجها في فبراير.



وتمسكت أوبك+ الشهر الماضي بسياستها لزيادة الإنتاج في يناير على الرغم من انتشار أوميكرون.