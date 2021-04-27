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الواتساب الوردي… وسيلة جديدة لسرقة البيانات والتسلسل للهواتف

إسراء عبيدات

إسراء عبيدات

منشور 27 نيسان / أبريل 2021 - 08:49
الواتساب الوردي
حذر خبراء الأمن السيبراني من أن تطبيق الواتساب الوردي WhatsApp Pink المتداول هو تطبيق ضار يمكنه سرقة بياناتك بمجرد تثبيته ويسمح للمتسللين بالوصول إلى هاتفك.
أبرز العناوين
لم يمر وقت طويل على ظهور تطبيق الواتساب الذهبي المزيف حتى ظهر في الآونة الأخيرة رابط ضار يصل واتساب ويحوله إلى واتساب وردي.

لم يمر وقت طويل على ظهور تطبيق الواتساب الذهبي المزيف حتى ظهر في الآونة الأخيرة رابط ضار يصل واتساب ويحوله إلى واتساب وردي.

اقرأ ايضاًمميزات الواتساب الذهبي وطرق التحميلمميزات الواتساب الذهبي وطرق التحميل

وحذر خبراء الأمن السيبراني من أن تطبيق الواتساب الوردي WhatsApp Pink المتداول هو تطبيق ضار يمكنه سرقة بياناتك بمجرد تثبيته ويسمح للمتسللين بالوصول إلى هاتفك.

وتم اكتشاف هذه الثغرة في واتساب من قبل الباحث الأمني في الهند راجشيخار راجاهاريا، الذي قال إنها تحتوي على برامج ضارة قد تسمح للمتسلل بالاستيلاء على الهاتف، وذكر أيضًا عبر تغريدة على تويتر أن مستخدمي أندرويد فقط هم الذين يمكن أن يتأثروا بفيروس "واتساب الوردي".


 

كيف تتم عملية الاختراق والتحول إلى الواتساب الوردي: 

  1. يتم إرسال رسالة إلى بعض المستخدمين تحتوي على رابط وتتظاهر بتقديم تجربة واتساب الحالية باللون الوردي بدلًا من اللون الأخضر.
  2. تتميز الرسالة بإضفاء المزيد من المصداقية على الادعاء، حيث يظهر الرابط  كتحديث رسمي من واتساب.
  3. وبعد النقر على الرابط  بدلاً من إجراء أي تغييرات على تطبيق واتساب الأصلي، يؤدي الرابط إلى صفحة بها خيار تنزيل تطبيق WhatsApp Pink الضار عبر هواتفهم

لذلك ينصح الخبراء بعدم تنزيل التطبيق ما لم يكن موجوداً على متجر تطبيقات آبل (Apple) الرسمي أو متجر غوغل بلاي (Google Play)، وفي حال تم تلقي أي رسالة حول تنزيل إصدار وردي من "واتساب" من الأفضل حذف المحادثة وعدم النقر على الرابط.

وكذلك يجب أن يستخدم الأشخاص الأدوات التي يقدمها واتساب وهي إرسال تقرير إلى التطبيق أو الإبلاغ عن جهة اتصال أو حظر جهة اتصال".

كلمات دالة:الواتساب الورديالواتساب الذهبي

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