الواتساب الوردي… وسيلة جديدة لسرقة البيانات والتسلسل للهواتف

يتم إرسال رسالة إلى بعض المستخدمين تحتوي على رابط وتتظاهر بتقديم تجربة واتساب الحالية باللون الوردي بدلًا من اللون الأخضر.

يتم إرسال رسالة إلى بعض المستخدمين تحتوي على رابط وتتظاهر بتقديم تجربة واتساب الحالية باللون الوردي بدلًا من اللون الأخضر.

يتم إرسال رسالة إلى بعض المستخدمين تحتوي على رابط وتتظاهر بتقديم تجربة واتساب الحالية باللون الوردي بدلًا من اللون الأخضر.

يتم إرسال رسالة إلى بعض المستخدمين تحتوي على رابط وتتظاهر بتقديم تجربة واتساب الحالية باللون الوردي بدلًا من اللون الأخضر.

يتم إرسال رسالة إلى بعض المستخدمين تحتوي على رابط وتتظاهر بتقديم تجربة واتساب الحالية باللون الوردي بدلًا من اللون الأخضر.

يتم إرسال رسالة إلى بعض المستخدمين تحتوي على رابط وتتظاهر بتقديم تجربة واتساب الحالية باللون الوردي بدلًا من اللون الأخضر.

يتم إرسال رسالة إلى بعض المستخدمين تحتوي على رابط وتتظاهر بتقديم تجربة واتساب الحالية باللون الوردي بدلًا من اللون الأخضر.

تتميز الرسالة بإضفاء المزيد من المصداقية على الادعاء، حيث يظهر الرابط كتحديث رسمي من واتساب.

تتميز الرسالة بإضفاء المزيد من المصداقية على الادعاء، حيث يظهر الرابط كتحديث رسمي من واتساب.

تتميز الرسالة بإضفاء المزيد من المصداقية على الادعاء، حيث يظهر الرابط كتحديث رسمي من واتساب.

تتميز الرسالة بإضفاء المزيد من المصداقية على الادعاء، حيث يظهر الرابط كتحديث رسمي من واتساب.

تتميز الرسالة بإضفاء المزيد من المصداقية على الادعاء، حيث يظهر الرابط كتحديث رسمي من واتساب.

تتميز الرسالة بإضفاء المزيد من المصداقية على الادعاء، حيث يظهر الرابط كتحديث رسمي من واتساب.

تتميز الرسالة بإضفاء المزيد من المصداقية على الادعاء، حيث يظهر الرابط كتحديث رسمي من واتساب.