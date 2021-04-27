الواتساب الوردي… وسيلة جديدة لسرقة البيانات والتسلسل للهواتف

لم يمر وقت طويل على ظهور تطبيق الواتساب الذهبي المزيف حتى ظهر في الآونة الأخيرة رابط ضار يصل واتساب ويحوله إلى واتساب وردي.
وحذر خبراء الأمن السيبراني من أن تطبيق الواتساب الوردي WhatsApp Pink المتداول هو تطبيق ضار يمكنه سرقة بياناتك بمجرد تثبيته ويسمح للمتسللين بالوصول إلى هاتفك.
وتم اكتشاف هذه الثغرة في واتساب من قبل الباحث الأمني في الهند راجشيخار راجاهاريا، الذي قال إنها تحتوي على برامج ضارة قد تسمح للمتسلل بالاستيلاء على الهاتف، وذكر أيضًا عبر تغريدة على تويتر أن مستخدمي أندرويد فقط هم الذين يمكن أن يتأثروا بفيروس "واتساب الوردي".
Beware of @WhatsApp Pink!! A Virus is being spread in #WhatsApp groups with an APK download link. Don't click any link with the name of WhatsApp Pink. Complete access to your phone will be lost. Share with All..#InfoSec #Virus @IndianCERT @internetfreedom @jackerhack @sanjg2k1 pic.twitter.com/KbbtK536F2— Rajshekhar Rajaharia (@rajaharia) April 17, 2021
كيف تتم عملية الاختراق والتحول إلى الواتساب الوردي:
- يتم إرسال رسالة إلى بعض المستخدمين تحتوي على رابط وتتظاهر بتقديم تجربة واتساب الحالية باللون الوردي بدلًا من اللون الأخضر.
- تتميز الرسالة بإضفاء المزيد من المصداقية على الادعاء، حيث يظهر الرابط كتحديث رسمي من واتساب.
- وبعد النقر على الرابط بدلاً من إجراء أي تغييرات على تطبيق واتساب الأصلي، يؤدي الرابط إلى صفحة بها خيار تنزيل تطبيق WhatsApp Pink الضار عبر هواتفهم
لذلك ينصح الخبراء بعدم تنزيل التطبيق ما لم يكن موجوداً على متجر تطبيقات آبل (Apple) الرسمي أو متجر غوغل بلاي (Google Play)، وفي حال تم تلقي أي رسالة حول تنزيل إصدار وردي من "واتساب" من الأفضل حذف المحادثة وعدم النقر على الرابط.
وكذلك يجب أن يستخدم الأشخاص الأدوات التي يقدمها واتساب وهي إرسال تقرير إلى التطبيق أو الإبلاغ عن جهة اتصال أو حظر جهة اتصال".
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