الوقود القطري يعيد مولدات محطة كهرباء غزة إلى العمل

أعلنت شركة توزيع الكهرباء في قطاع غزة، اليوم الخميس، تشغيل المولد الثاني في محطة التوليد الوحيدة بعد استئناف الاحتلال الإسرائيلي إدخال الوقود الذي تبرعت قطر بثمنه للقطاع عبر معبر كرم أبو سالم التجاري.

وقال مدير العلاقات العامة والإعلام في شركة توزيع الكهرباء بغزة محمد ثابت لـ"العربي الجديد" إن الجدول الأقرب للتطبيق بعد تشغيل المولد هو 6 ساعات وصل مقابل 12 ساعة قطع، بعد أن كان الجدول 4 ساعات وصل مقابل 16 ساعة قطع، مبيناً أن الحال الجوية ستلعب دوراً كبيراً في التحكم في طبيعة الجدول المقدم للمواطنين في غزة.

وأوضح ثابت أن تشغيل المولد الثاني عمل على رفع الكميات التي تنتجها محطة التوليد الوحيدة لتصل إلى 52 ميغاواط، في الوقت الذي يصل القطاع إلى نحو 120 ميغاواط من الخطوط الإسرائيلية القادمة عبر الأراضي المحتلة عام 1948، مشيراً إلى استمرار تعطل الخطوط المصرية للشهر السابع على التوالي.

وعن إمكانية تشغيل محطة التوليد الوحيدة بكامل طاقتها، أكد المسؤول في شركة توزيع الكهرباء بغزة أن ذلك مرتبط بدخول كميات ضخمة من الوقود يومياً وضمان تخزينها من أجل أن يتم تشغيل المولدات الأربعة الموجودة في المحطة، لافتاً إلى إجمالي الكميات المتوفرة حالياً لا يزيد عن 172 ميغا واط.



ويحتاج القطاع المحاصر إسرائيلياً للعام الثاني عشر على التوالي لنحو 500 ميغاواط من الكهرباء لإنهاء الأزمة المتفاقمة منذ قصف الاحتلال لمحطة التوليد الوحيدة منتصف عام 2006 في أعقاب أسر المقاومة الفلسطينية للجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط.

وتفاقمت أزمة الكهرباء خلال العام الأخير بشكلٍ ملحوظ حيث تجاوز عدد ساعات فصل التيار الكهرباء 16 إلى 18 ساعة يومياً، فيما اقتصر عدد ساعات الوصل على 4 ساعات في أفضل الأحوال، الأمر الذي انعكس بالسلب على حياة أكثر من مليوني مواطن فلسطيني.

وأعلنت قطر خلال شهر أكتوبر/ تشرين الأول الجاري تبرعها بنحو 60 مليون دولار أميركي بهدف نقل وقود خاص لمحطة توليد الكهرباء الوحيدة في القطاع يكفيها لمدة 6 أشهر، إلا أن الاحتلال عرقل إدخاله عدة مرات بفعل إغلاق المعابر تارة أو منع الوقود والغاز بشكلٍ عام من الوصول للقطاع تارة أخرى تحت ذرائع أمنية متعددة.

ودأبت قطر خلال السنوات القليلة الماضية على تقديم الدعم المالي لمواجهة مشكلة الكهرباء في غزة، بتمويل قيمة الوقود الداخل لمحطة توليد الطاقة، حيث قدمت دعماً مالياً بلغ 102 مليون دولار، كما تبرعت بشحنة وقود لتوليد الطاقة الكهربائية سعتها 25 ألف طن، قيمتها الإجمالية قرابة 20 مليون دولار. ومنذ 2013 حتى مطلع العام الجاري تبرعت بنحو 82 مليون دولار أميركي لتمويل شراء الوقود لمحطة توليد الطاقة.

اقرأ أيضًا:

قطر تستعين 50 مليار دولار من الاحتياطيات لإنقاذ المصارف

اقتصاد قطر ينمو بنسبة 2.8% خلال الربع الأول مع تضاؤل آثار الحصار

قطر تتجاوز قيود دول الحصار مع التنوع الاقتصادي