اليوان الصيني يهبط نحو أدنى مستوى في 10 شهور بعد اشتعال التوتر بين أمريكا والصين

يتجه اليوان الصيني لأكبر نزول له في عشرة أشهر بعد أن هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب برفع رسوم جمركية على سلع صينية بينما قفزت العملات التي تعد ملاذا آمنا مثل الين وسط عزوف عن المخاطرة.

ففي تحول مفاجئ، قال ترامب إنه سيرفع رسوما جمركية أمريكية على بضائع صينية بقيمة 200 مليار دولار هذا الأسبوع وسيستهدف بضائع أخرى بمئات المليارات قريبا، مما يشكل تحولا كبيرا في نبرته بعدما أشار في وقت سباق إلى تقدم جيد في محادثات التجارة وأشاد بعلاقته مع الرئيس الصيني شي جين بينغ.

وقال أولريش لويختمان رئيس أبحاث العملات والأسواق الناشئة لدى كومرتس بنك في فرانكفورت "قد يؤدي هذا إلى عزوف عن المخاطرة عالميا، لاسيما بعد الهدوء الأخير في الأسواق".

وقادت العملة الصينية الخاسرين بنزولها حوالي نقطة مئوية لتقترب من أدنى مستوياتها هذا العام عند حوالي 6.80 للدولار.

وانخفض البيزو المكسيكي والليرة التركية بأكثر من نصف نقطة مئوية لكل منهما.

وتراجعت عملات أخرى ترتبط مصائرها كثيرا بالاقتصاد الصيني مثل الدولارين الأسترالي والنيوزيلندي اللذين نزلا بما بين 0.3 و0.5 بالمئة.

و بعيدا عن الضعف في اليوان وعملات أخرى من الأسواق الناشئة مثل الليرة التركية، استقر الدولار بشكل كبير مقابل سلة من العملات.