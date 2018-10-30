الإمارات: أسعار الجازولين تنخفض والديزل يرتفع 11 فلساً

أسعار الجازولين تنخفض والديزل يرتفع 11 فلساً في الإمارات

أعلنت لجنة متابعة أسعار الجازولين والديزل أمس، عن انخفاض أسعار الجازولين بأنواعه الثلاثة من 3 إلى 4 فلوس خلال شهر نوفمبر المقبل.

وفي المقابل ارتفع سعر لتر الديزل 11 فلسا ليصل إلى 2.87 درهم وهى أعلى تسعيرة للتر الديزل منذ أغسطس 2015.

ويرجع السبب في ذلك وفقاً لمصادر مسؤولة إلى تراجع إنتاج مصافي التكرير العالمية مما أدى إلى قلة المعروض وارتفاع السعر وتزايد استهلاك العالم خاصة أوروبا وأميركا للديزل بدلا من النفط للتدفئة في موسم الشتاء.

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