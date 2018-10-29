أسعار النفط تنخفض مع قلق المستثمرين إزاء تباطؤ التجارة

انخفضت أسعار النفط اليوم الاثنين في ظل معنويات تتسم بالحذر مع تراجع الأسواق المالية الأسبوع الماضي وارتفاع الدولار في مطلع الأسبوع الجاري بما يؤكد المخاوف من أن النمو ربما يتباطأ وعلى وجه الخصوص في الاقتصادات الناشئة بآسيا.

وبحلول الساعة 0616 بتوقيت جرينتش جرى تداول العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت لشهر أقرب استحقاق منخفضة 39 سنتا، أو ما يعادل 0.5 بالمئة، إلى 77.23 دولار للبرميل.

وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 28 سنتا، أو 0.4 بالمئة، إلى 67.31 دولار للبرميل مقارنة مع الإغلاق السابق.

وينتاب القلق المستثمرين بعد خسائر كبيرة الأسبوع الماضي، بينما فرض ارتفاع الدولار الناجم عن الإقبال عليه كملاذ آمن ضغوطا على القدرة الشرائية للأسواق الناشئة.

وقالت إيستبورت للسمسرة في ناقلات الشحن ومقرها سنغافورة إن أسعار الأسهم تنخفض في ظل حالة الضبابية التي تكتنف السياسات وارتفاع أسعار الفائدة وأرباح مخيبة للآمال لبعض الشركات.

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