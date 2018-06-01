الليرة التركية تهوي أكثر من 2% مقابل الدولار

هبطت الليرة التركية بأكثر من 2% مقابل الدولار مواصلة الخسائر التي منيت بها قبل يوم.

وبلغت العملة التركية 4.62 ليرة للدولار مقارنة مع مستوى منخفض وصل إلى 4.6342 ليرة ومع إغلاق الخميس عند 4.52 ليرة.

والعملة التركية منخفضة 18 بالمئة هذا العام، لكنها تعافت من مستوى منخفض بلغ 4.9290 ليرة للدولار.



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