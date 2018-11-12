معرض أبوظبي الدولي للبترول "أديبك 2018"

برعاية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ،حفظه الله، انطلق اليوم الاثنين، في العاصمة أبوظبي، معرض أبوظبي الدولي للبترول أديبك2018، بمشاركة واسعة من جهات محلية وعالمية ويستمر لغاية 15 نوفمبر الجاري.

ويشهد المعرض مشاركة حوالي 2200 شركة من أكثر من 125 دولة وأكثر من 29 جناحاً .

ويجمع معرض أدبيك مسؤولين حكوميين وخبراء وصانعي قرار في قطاع النفط والغاز لمناقشة تحديات الطاقة المستقبلية والتحولات غير المسبوقة في قطاع النفط. جاء ذلك في تغريدات عبر الحساب الرسمي لـ "وام" على "تويتر"، اليوم.

ويشارك في المعرض أكثر من 100 وزير للطاقة والنفط ورئيس تنفيذي من كبار قيادات شركات النفط العالميةفي أكثر من 161 جلسة حوارية .

وقال معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير دولة الرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية أدنوك ومجموعة شركاتها،خلال الكلمة الافتتاحية لمعرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول، إن قطاعي النفط والغاز عاملان رئيسيان للنمو الاقتصادي في العصر الصناعي الرابع، ويجب العمل لضمان مساهمة القطاعين في تلبية الاحتياجات المتنامية للطاقة.

ويعد معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول (أديبك) واحداً من أكبر ثلاثة معارض ضمن قطاع النفط والغاز في العالم، والأكبر في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. كما يعتبر المعرض منصة عالمية لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات والتي من شأنها تمكين الخبراء والمختصين في قطاع النفط العالمي من تبادل المعلومات والأفكار التي تساهم في رسم ملامح مستقبل قطاع الطاقة في العالم.















