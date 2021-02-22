بتكوين تتخطى 58 ألف دولار

واصلت عملة بتكوين مكاسبها الأحد 21 فبراير وقفزت إلى ذروة جديدة مع استمرار صعودها على مدى شهرين مما رفع قيمتها السوقية إلى أكثر من تريليون دولار يوم الجمعة.

وقفزت أكثر العملات المشفرة رواجا في العالم إلى مستوى قياسي جديد بلغ 58354 دولارا لتحقق مكاسب أسبوعية بنحو 20%.وصعدت بتكوين بنحو 100 %هذا العام.

وغذت مكاسب بتكوين مؤشرات على أنها تحظى بالقبول لدى مستثمرين كبار وشركات ضخمة مثل تسلا وماستر كارد وبنك نيويورك ميلون.