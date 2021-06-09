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بتكوين تنخفض لأدنى مستوى في 3 أسابيع

منشور 09 حزيران / يونيو 2021 - 05:16
بتكوين تنخفض لأدنى مستوى في 3 أسابيع
هبطت بتكوين 4.5% إلى 32055.20 دولار في أواخر جلسة التداول
أبرز العناوين
هبطت بتكوين، العملة المشفرة الأشهر في العالم، إلى أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع الثلاثاء 8 يونيو، وسط علامات على الحذر من المؤسسات الاستثمارية

هبطت بتكوين، العملة المشفرة الأشهر في العالم، إلى أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع الثلاثاء 8 يونيو، وسط علامات على الحذر من المؤسسات الاستثمارية، بينما دعا رئيس إدارة الضرائب في الولايات المتحدة الكونجرس إلى منح إدارته سلطات قانونية واضحة فيما يتعلق بالإبلاغ عن تحويلات العملات المشفرة.

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وهبطت بتكوين 4.5% إلى 32055.20 دولار في أواخر جلسة التداول، بعد أن نزلت أثناء الجلسة إلى 31025 دولارا وهو أدنى مستوى لها منذ التاسع عشر من مايو عندما هوت إلى حوالي 30 ألف دولار للمرة الأولى منذ يناير.

كلمات دالة:ارتفاع بيتكوين

Via SyndiGate.info


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