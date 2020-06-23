بريطانيا تسجل أسوأ أداء فصلي للمصانع على الإطلاق والسيارات الأكثر انخفاضا

أظهر مسح أمس، أن الإنتاج الصناعي البريطاني سجل أكبر انخفاض فصلي له على الإطلاق خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في حزيران (يونيو)، إذ عرقل كوفيد - 19 العمليات بشدة، كما أنه من المرجح حدوث انخفاض آخر في الأشهر المقبلة.

وبحسب "رويترز"، صعد مقياس رئيس للطلبيات الصناعية لاتحاد الصناعات البريطاني إلى -58 في حزيران (يونيو) من أدنى مستوى في 38 عاما في أيار (مايو) عند -62، لكنه ظل أدنى بكثير من مستواه ما قبل كوفيد - 19، مرض الجهاز التنفسي الناجم عن الإصابة بفيروس كورونا، في حين سجلت طلبات التصدير أكبر قدر منذ أن بدأ الاحتفاظ بالسجلات عام 1977 عند -79.

كما انخفض مقياس الاتحاد للإنتاج الصناعي على مدى الأشهر الثلاثة إلى أدنى مستوى له منذ أن بدأت الاستعانة به في تموز (يوليو) 1975 إذ انخفض إلى -57 من -54.

وقال الاتحاد "إن أكبر انخفاضات في الإنتاج شهدتها قطاعات السيارات والهندسة الميكانيكية والمعادن".

إلى ذلك، يكشف بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني، النقاب عن أحدث تخفيف لتدابير العزل العام في بريطانيا لمكافحة فيروس كورونا اليوم، عندما يعلن أيضا انتهاء مراجعة فيما إذا كان يتعين تخفيف قاعدة التباعد الاجتماعي لمسافة مترين.

وتضرر الاقتصاد البريطاني من تدابير العزل العام التي استهدفت وقف انتشار مرض كوفيد - 19، وعلى الرغم من السماح لمتاجر البيع بالتجزئة غير الأساسية باستئناف نشاطها، فما زال كثير من الأعمال التجارية ولا سيما في قطاعي الفندقة والترفيه مغلقا.

ودعا بعض نواب البرلمان من حزب جونسون رئيس الوزراء إلى إلغاء قاعدة المترين، قائلين "إن لها تأثيرا مدمرا في الاقتصاد الذي انكمش بمقدار الربع خلال آذار (مارس) ونيسان (أبريل)"، لكن الحكومة لزمت الحذر وقالت "إنها لا تريد المجازفة بحدوث زيادة ثانية في حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد".

وذكر مكتب جونسون أن رئيس الوزراء سيحدد أمام البرلمان اليوم القطاعات التي سيتم السماح لها باستئناف نشاطها في الرابع من تموز (يوليو) بموجب خريطة طريق حكومية للخروج من العزل العام. وسيتم توفير إرشادات تفصيلية لكل قطاع حتى تكون الأنشطة آمنة من كوفيد - 19.

وذكرت صحيفة "صنداي تليجراف" أن جونسون سيعلن أيضا تغيير إرشادات التباعد الاجتماعي بحيث لا يتعين على الناس سوى التباعد لمسافة متر واحد فقط، شريطة اتخاذهم تدابير إضافية مثل وضع كمامة.

وتشهد بريطانيا أحد أكبر أعداد الوفيات في العالم من مرض كوفيد - 19، لكن عدد حالات الإصابة تناقص بشكل مطرد في الأسابيع الأخيرة. وارتفعت أمس الأول حالات الوفاة للإصابة المؤكدة بكورونا بواقع 43 حالة لتصبح 42632 حالة في واحدة من أدنى الزيادات منذ فرض العزل العام في آذار (مارس).