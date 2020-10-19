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بعد تأكيدات بحظر حسابات المحتوى السيئ .. باكستان ترفع الحظر عن "تيك توك"

منشور 19 تشرين الأوّل / أكتوبر 2020 - 03:08
باكستان ترفع الحظر عن "تيك توك"
كانت الهيئة أعلنت في وقت سابق من الشهر الجاري حظر التطبيق الصيني الشهير بعد تلقي شكاوى من أنه ينشر الابتذال من شرائح مختلفة من المجتمع
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أعلنت باكستان اليوم رفع الحظر عن تطبيق التواصل الاجتماعي الصيني "تيك توك" بعد تلقيها تأكيدات بأن التطبيق سيبقي المحتوى متماشيا مع القوانين المحلية.

أعلنت باكستان اليوم رفع الحظر عن تطبيق التواصل الاجتماعي الصيني "تيك توك" بعد تلقيها تأكيدات بأن التطبيق سيبقي المحتوى متماشيا مع القوانين المحلية.

وقالت "هيئة الاتصالات الباكستانية" في بيان "تم رفع الحظر عن تطبيق تيك توك بعد تأكيدات من الإدارة بأنها ستحظر جميع الحسابات التي يتكرر تورطها في نشر الفسق والفجور". وجاء في البيان أن "تيك توك سيبقي الحسابات متماشية مع القوانين المحلية".

وكانت الهيئة أعلنت في وقت سابق من الشهر الجاري حظر التطبيق الصيني الشهير بعد تلقي شكاوى من أنه ينشر الابتذال من شرائح مختلفة من المجتمع.

وجاء هذا الإجراء بعد أشهر من حظر تطبيق "بيجو لايف" للسبب نفسه كما تم توجيه تحذير لمنصة "يوتيوب" لمشاركة الفيديو "لحظرالابتذال
وخطاب الكراهية". كما تم حظر تطبيق "تيندر" منذ أشهر من قبل السلطات.

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Via SyndiGate.info


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