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بعد كورونا... "سامسونج" توفر خدمة تعقيم للهواتف مجانا

منشور 15 آذار / مارس 2020 - 01:08
"سامسونج" توفر خدمة تعقيم للهواتف مجانا
شركة "سامسونج" الكورية الجنوبية
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كشفت شركة "سامسونج" الكورية الجنوبية عن خدمة جديدة تتيح "التعقيم مجانا" لهواتفها الذكية ضمن 19 دولة

كشفت شركة "سامسونج" الكورية الجنوبية عن خدمة جديدة تتيح "التعقيم مجانا" لهواتفها الذكية ضمن 19 دولة.

وأطلقت الشركة على الخدمة اسم Galaxy Sanitizing، وتوفر تعقيما مجانيا في مركز الخدمة الرسمي، ومتاجر "تجربة سامسونغ" Samsung Experience في بلدان معينة، وذلك بالاعتماد على الأشعة فوق البنفسجية، حسبما ذكر موقع AIT NEWS المتخصص بالأخبار التقنية.

وبحسب "سامسونج" فإن تقنية التعقيم لا تعتمد على مواد كيميائية، وهي قابلة للتطبيق مع هواتف جالاكسي وساعات الشركة الذكية، بالإضافة إلى سماعاتها.
وتستغرق عملية تعقيم الهاتف 30 ثانية، وتقتل 99.9 في المئة من الجراثيم التي على الجهاز.

وتقول الشركة إنها اختبرت أجهزة التعقيم بعناية للتأكد من أن الأشعة فوق البنفسجية لا تؤثر على أداء الهاتف.

ومن المقرر أن تتوسع "سامسونج" في تقديم الخدمة لتشمل دولا أخرى غير تلك التي تتوفر فيها حاليا وهي الأرجنتين وتشيلي وكرواتيا والدانمارك وفنلندا واليابان وكوريا وماليزيا ونيوزيلندا والنرويج وباكستان وبيرو وبولندا وروسيا وإسبانيا والسويد والولايات المتحدة وأوكرانيا وفيتنام.

ويأتي الإعلان عن الخدمة بالتزامن مع انتشار فيروس كورونا المستجد حول العالم، والسعي لتجنب الإصابة بالالتزام بقواعد النظافة العامة ومنها تنظيف الأجهزة الذكية التي نتعامل معها باستمرار، وتظل بين أيدينا لساعات.

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Via SyndiGate.info


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