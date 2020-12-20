بنك «مورغان ستانلي» يعتزم استئناف برنامج إعادة شراء الأسهم خلال الربع الأول من عام 2021

أخطر مجلس محافظي النظام الاحتياطي الفيدرالي في الولايات المتحدة بنك «مورغان ستانلي» الاستثماري في وقت متأخر يوم الجمعة، بأنه يستطيع استئناف عمليات إعادة شراء الأسهم العادية خلال الربع الأول من عام 2021.

وكان مجلس إدارة البنك قد سمح بإعادة شراء الأسهم العادية القائمة بقيمة 10 مليارات دولار في عام 2021، في إشارة إلى الاحتياطي الكبير الذي يملكه المصرف.

وقال رئيس مجلس إدارة «مورغان ستانلي» ورئيسه التنفيذي، جيمس غورمان: «تسمح لنا النتائج التي تم إعلانها اليوم باستئناف برنامج شراء الأسهم لدينا في شهر يناير المقبل، ونتوقع استمرار البرنامج على مدار العام».

ووجد مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي أن البنوك الأميركية الكبرى لديها «مستويات رأس مال قوية» وأنها قادرة على تحمل تراجع اقتصادي عالمي حاد.

وبعد التقييم الإيجابي، قال مجلس الاحتياطي الاتحادي يوم الجمعة، إنه سيخفّف القيود المفروضة على الشركات لإعادة شراء أسهمها، وهي ممارسة كانت مقيدة في الوقت الذي هزت فيه جائحة فيروس «كورونا» الاقتصاد.

ويُظهر تخفيف القيود المفروضة على عمليات إعادة شراء الأسهم ثقة الاحتياطي الاتحادي في مستويات رأس مال البنوك، ومع ذلك، يواصل الاحتياطي الاتحادي قيوده على توزيع الأرباح.

ووجدت النتائج، وهي جزء من اختبار تحمُّل تم إجراؤه على أكبر 33 بنكاً، أنه في حين أن البنوك يمكن أن تتغلب على ركود حاد، فإنها قد تواجه خسائر تزيد على 600 مليار دولار.



