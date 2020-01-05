"بي.إم.دبليو" الكهربائية تجتاح طرقات العالم

أعلنت شركة "بي.إم.دبليو" العملاقة تسليم نصف مليون سيارة كهربائية للمتعاملين في مختلف أرجاء العالم، علما أن نائب رئيس المجموعة في ألمانيا، سيباستيان ماكينسن، سلّم مفتاح سيارة BMW 330e إلى مالكها قبل أيام في قاعة BMW Welt.

رئيس مجلس الإدارة في مجموعة BMW AG في ميونخ، أوليفر زيبسي، قال: "لا شك في أن تسليم نصف مليون سيارة يعد أفضل دليل على النجاح: إن مجموعتنا الواسعة من السيارات الكهربائية تلبي احتياجات المتعاملين بأفضل شكل. والآن نحن نواصل التقدم بخطى متسارعة. ونهدف إلى أن يكون هناك مليون سيارة كهربائية على الطرقات خلال عامين. وهذا ما نسعى لتحقيقه للمساهمة بفعالية في حماية البيئة".

وفي عام 2020، ستصبح BMW X3 أول سيارة من المجموعة متوافرة بأربعة أنواع مختلفة من أنظمة الدفع: الديزل، والبنزين، والمحركات الهجينة المزودة بقابس، والمحركات الكهربائية، فيما تُعد الصين أكبر سوق لسيارات BMW iX3 التي تعمل بالكهرباء فقط، حيث سيتم إنتاجها هناك أيضا للسوق العالمية.

وستكون سيارة BMW iX3 أول الطرازات الرائدة التي ستستفيد من الجيل الخامس من وحدات الطاقة التي تعمل بالكهرباء وتتميز بالكفاءة العالية لدى BMW، حيث تحقق توازنًا بين مدى القيادة وحجم البطارية. ويعود ذلك بشكل أساسي إلى القدرة على جعل مجموعة القيادة أكثر فاعلية.

كما سيجمع طراز BMW iNEXT الذي يجسد ذروة التقنيات المتطورة، وسيكون متاحًا في الأسواق ابتداءً من عام 2021، بين التنقل بالاعتماد على الطاقة الكهربائية ونظام القيادة الآلية.

وسيتم إنتاج سيارة BMW iNEXT الكهربائية بالكامل على خط التجميع في مصنع دينجولفينج، كما هو الحال بالنسبة للسيارات المزودة بمحركات احتراق والهجينة. ويتبع ذلك في عام 2021 إطلاق سيارة BMW i4، وهي سيارة Gran Coupé كهربائية بالكامل ضمن فئة السيارات الفائقة ومتوسطة الحجم. وسيتم إنتاج طراز BMW i4 في المصنع الرئيسي في ميونيخ.

بفضل دورها في مجال التكنولوجيا واستمرار نجاح المبيعات منذ إطلاقها في عام 2013، فقد اكتسبت سيارة BMW i3 مكانة بارزة وخاصة بالنسبة للشركة. وستستمر مجموعة BMW بتطوير هذه السيارة، كما تخطط حاليًا لتوسيع الإنتاج حتى عام 2024.

وفي مرحلة متأخرة من هذا العام، شهد خط إنتاج الطرازات الكهربائية لدى مجموعة BMW انضمام سيارة كهربائية أخرى هي MINI Electric.

وتدل التطلعات المسجلة والتي زادت على 90 ألف إلى المستوى المرتفع من اهتمام المتعاملين بأول سيارة كهربائية خالصة من MINI. ومع وجود 12 سيارة كهربائية في الوقت الحالي، فإن مجموعة BMW تعد واحدة من الشركات الرائدة في العالم في مجال التنقل بالطاقة الكهربائية.

انت الشركة رائدة في سوق السيارات الكهربائية في ألمانيا منذ عام 2016، وهي تحتل مكانة بارزة في أوروبا وجميع أنحاء العالم.