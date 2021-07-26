بيتكوين ترتفع 34 ألف دولار

ارتفع سعر عملة بيتكوين الرقمية المشفرة بنسبة 0.8 في المائة منذ الساعة 5 من مساء السبت لتصل إلى 34 ألفا و207 دولارات في الساعة 10 من صباح أمس في نيويورك، وفقا لبيانات جمعتها وكالة "بلومبيرج" للأنباء.

وتقلبت أسعار بيتكوين بنسبة 2.9 في المائة، حيث يتم تداولها بين 33 ألفا و840 دولارا و34 ألفا و830 دولارا.

وانخفضت العملة الرقمية المشفرة الأشهر الآن بنسبة 47 في المائة عن أعلى مستوى عند 64 ألفا و870 دولارا الذي وصلت إليه في 14 نيسان (أبريل).

وأضافت عملة بيتكوين 15 في المائة إلى قيمتها في الأسبوع الماضي وارتفعت بنسبة 18 في المائة حتى الآن هذا العام.

يشار إلى أن بيتكوين عالقة في نطاق تداول ضيق نسبيا في الأسابيع الأخيرة، بعد أن باع المستثمرون بكثافة العملة في أيار (مايو) وحزيران (يونيو) عقب حملة شنتها الصين على تعدين وتداول العملات المشفرة.

كما دعت هيئات رقابة مالية ومسؤولون في البنوك المركزية في الغرب في الآونة الأخيرة إلى قواعد تنظيمية أشد صرامة.

ولطالما حذرت دول العالم من عملة "بيتكوين"، وكان آخرها تحذير جانيت يلين وزيرة الخزانة الأمريكية، من المخاطر التي تشكلها عملة "بيتكوين"، مشيرة إلى أنها أداة للمضاربة وغير فعالة في المعاملات.

وقالت يلين "إنه لا تزال هناك أسئلة مهمة حول الشرعية والاستقرار"، وتابعت "لا أعتقد أن بيتكوين تستخدم على نطاق واسع كآلية معاملات، وبالنسبة إلى الحد الذي يتم استخدامها، أخشى أنه غالبا ما يكون من أجل التمويل غير المشروع".

وأضافت "إنها طريقة غير فعالة للغاية لإجراء المعاملات، وكمية الطاقة المستهلكة في معالجة تلك المعاملات كبيرة للغاية"، مشيرة إلى أن العملة أصل يعتمد على المضاربة بدرجة كبيرة، "وأنت تعلم أن الناس يجب أن يدركوا أنها يمكن أن تكون متقلبة للغاية، وأنا قلقة بشأن الخسائر المحتملة التي يمكن أن يتكبدها المستثمرون".

