"بيتكوين" تفقد 3.1 % إلى نحو 36 ألف دولار

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انخفض سعر عملة بيتكوين الرقمية المشفرة بنسبة 3.1% منذ الساعة 5 من مساء الجمعة لتصل إلى 36 ألفا و9 دولارات في الساعة 10 مساء في نيويورك
انخفض سعر عملة بيتكوين الرقمية المشفرة بنسبة 3.1% منذ الساعة 5 من مساء الجمعة لتصل إلى 36 ألفا و9 دولارات في الساعة 10 مساء في نيويورك، وفقا لبيانات جمعتها وكالة بلومبرج للأنباء اليوم السبت .
وتقلبت أسعار بيتكوين بنسبة 8.2%، حيث يتم تداولها بين 34 ألفا و650 دولار و 37 ألفا و491 دولار.
وانخفضت الآن بنسبة 44% عن أعلى مستوى عند 64 ألفا و870 دولار الذي وصلت إليه في 14 أبريل.
واكتسبت عملة بيتكوين زيادة بنسبة 4.5% في الأسبوع الماضي و 24% حتى الآن هذا العام.
Via SyndiGate.info
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