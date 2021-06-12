  1. الرئيسية
  2. أعمال
  3. "بيتكوين" تفقد 3.1 % إلى نحو 36 ألف دولار

"بيتكوين" تفقد 3.1 % إلى نحو 36 ألف دولار

منشور 12 حزيران / يونيو 2021 - 07:09
"بيتكوين" تفقد 3.1 % إلى نحو 36 ألف دولار
تقلبت أسعار بيتكوين بنسبة 8.2%، حيث يتم تداولها بين 34 ألفا و650 دولار و 37 ألفا و491 دولار
أبرز العناوين
انخفض سعر عملة بيتكوين الرقمية المشفرة بنسبة 3.1% منذ الساعة 5 من مساء الجمعة لتصل إلى 36 ألفا و9 دولارات في الساعة 10 مساء في نيويورك

انخفض سعر عملة بيتكوين الرقمية المشفرة بنسبة 3.1% منذ الساعة 5 من مساء الجمعة لتصل إلى 36 ألفا و9 دولارات في الساعة 10 مساء في نيويورك، وفقا لبيانات جمعتها وكالة بلومبرج للأنباء اليوم السبت .

اقرأ ايضاًبيتكوين تتجاوز 48 ألف دولاربيتكوين تتجاوز 48 ألف دولار

وتقلبت أسعار بيتكوين بنسبة 8.2%، حيث يتم تداولها بين 34 ألفا و650 دولار و 37 ألفا و491 دولار.

وانخفضت الآن بنسبة 44% عن أعلى مستوى عند 64 ألفا و870 دولار الذي وصلت إليه في 14 أبريل.
واكتسبت عملة بيتكوين زيادة بنسبة 4.5% في الأسبوع الماضي و 24% حتى الآن هذا العام.

كلمات دالة:بيتكوينارتفاع بيتكوينانخفاض بيتكوين

Via SyndiGate.info


Copyright © Saudi Research and Publishing Co. All rights reserved.

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن
Loading content ...