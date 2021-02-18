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"بيتكوين" قرب 52640 دولارا

منشور 18 شباط / فبراير 2021 - 11:35
"بيتكوين" قرب 52640 دولارا
جرى تداول بيتكوين قرب المستوى القياسي المرتفع الجديد البالغ 52 ألفا و640 دولارا الذي بلغته أثناء الليل
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سجل الدولار تداولات عند أقل بقليل من مرتفعات بلغها في الآونة الأخيرة اليوم بعد أن حقق أول مكاسب متعاقبة على مدى أسبوعين إذ عززت بيانات متفائلة التوقعات بأن الاقتصاد الأمريكي يتعافى من جائحة فيروس كورونا بوتيرة أسره من نظرائه

سجل الدولار تداولات عند أقل بقليل من مرتفعات بلغها في الآونة الأخيرة اليوم بعد أن حقق أول مكاسب متعاقبة على مدى أسبوعين إذ عززت بيانات متفائلة التوقعات بأن الاقتصاد الأمريكي يتعافى من جائحة فيروس كورونا بوتيرة أسره من نظرائه، وفقا لـ"رويترز".

وجرى تداول بيتكوين قرب المستوى القياسي المرتفع الجديد البالغ 52 ألفا و640 دولارا الذي بلغته أثناء الليل، فيما يحفز ارتفاعها البالغ 85 في المائة تقريبا منذ بداية الشهر الجاري بعض المحللين من التحذير بأن الصعود ربما لا يستمر.
وساعدت أموال التحفيز الحكومية مبيعات التجزئة الأمريكية على تحقيق انتعاش قوي في يناير، بينما قدمت بيانات الإنتاج الصناعي وأسعار المنتجين أيضا مفاجآت قوية على صعيد الارتفاع.

ويتوقع المستثمرون دفعة أخرى من حزمة يقترحها الرئيس جو بايدن بقيمة 1.9 تريليون دولار للتخفيف من تداعيات كورونا، في الوقت الذي اجتمع فيه الرئيس مع كبار القادة العالميين أمس الأربعاء لحشد الدعم للخطة.

في غضون ذلك، أكد محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي استعداد البنك المركزي للسماح للاقتصاد بنمو محموم بينما يُبقي على الأوضاع النقدية في حالة فائقة التيسير.

وتراجع مؤشر الدولار 0.15 في المائة إلى 90.748 اليوم في التعاملات الصباحية في لندن بعد أن ارتفع 0.2 في المائة أثناء الليل و0.4 في المائة يوم الثلاثاء.

وربح المؤشر نحو واحد في المائة منذ بداية العام الجاري، ليتعافى من انخفاض سبعة في المائة تقريبا في 2020 استمر حتى سجل أدنى مستوى في عامين ونصف العام عند 89.206 في أوائل يناير.

وربح اليورو 0.2 في المائة إلى 1.2065 دولار بعد أن تراجع 0.5 في المائة أثناء الليل وهو أكبر تراجع في أسبوعين.
واستقر الدولار تقريبا عند 105.735 ين عقب تراجعه أمس الأربعاء بعد أن بلغ أعلى مستوى في خمسة أشهر عند 106.225.

وجرى تداول الجنيه الإسترليني فوق 1.39 دولار مقابل العملة الأمريكية وبلغ مستوى مرتفعا جديدا مقابل اليورو عند 86.70 بنس. والإسترليني أفضل العملات أداء بين مجموعة الدول العشر الكبرى مقابل الدولار هذا العام.

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Via SyndiGate.info


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