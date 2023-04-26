تحديث واتس آب الجديد يتسبب بحالة من الجدل وسط اتهامات باختراق الخصوصية.. هل يثير المشاكل؟

أعلن الرئيس التنفيذي لشركة ميتا "مالكة تطبيق الرسائل الفورية واتس اب" مارك زوكربيرغ عن ميزة جديدة ستضاف للتطبيق الأشهر حول العالم.

وكشف زوركربيرغ من خلال منشور له عبر حسابه الخاص في فيسبوك انه تطبيق واتس اب بصدد البدء بالعمل على ميزة جديدة تمكن المستخدم من تسجيل الدخول عبر تطبيق واتس اب لرقم واحد على أكثر من جهاز، وقد تصل إلى 4 أجهزة.

ردود فعل واسعة حول الميزة الجديدة لتطبيق واتس اب

أثارت هذه الميزة ردود فعل واسعة جدًا بين المستخدمين، ورأى البعض ان هذه الميزة هي اختراق لخصوصية الأشخاص وخاصة الأزواج، حيث علق نشطاء الإنترنت العرب حولها بانه قد تتسبب بطلاق الكثير من الأزواج.

ورأى البعض أن هذه الميزة قد تسبب الكثير من المشاكل، وأنها نوع من أنواع التجسس، ويجب على واتس آب وشركة ميتا التراجع عنها او فرض شروط معينة تحمي المستخدم.

فيما اعتبر البعض أنها ميزة قد يكون لها الكثير من الفوائد لا سيما للأشخاص الذين يملكون أكثر من هاتف ويرغبون ان يعمل التطبيق عليهم جميعهم.

من جانبها نقلت صحيفة ديلي ميل البريطانية عن المسؤولين في تطبيق واتس آب أنه سيحاول الحفاظ قدر الإمكان على خصوصية المستخدمين بعد إطلاق هذه الميزة.

ومن بين الأمور التي سيعمل عليها التطبيق هو تسجيل الخروج تلقائيًا في حال لأي حساب غير نشط لفترة طويلة، وذلك بهدف الحفاظ قدر الإمكان على الخصوصية والأمان.