ترامب وتويتر… إلى أين سيصل الخلاف؟

يعتبر تويتر من أشهر مواقع التواصل الإجتماعي في العالم ومقره الرئيسي سان فرانسيسكو، كاليفورنيا، الولايات المتحدة الأمريكية، حيث يقدم خدمة التدوين المصغر والتي تسمح لمستخدميهِ بإرسال «تغريدات» من شأنها الحصول على إعادة تغريد أو/و إعجاب المغردين الآخرين، بحد أقصى يبلغ 280 حرفا للرسالة الواحدة.

نبذة عن تويتر

تأسس تويتر في شهر مارس عام 2006 من قبل جاك دورسي، ونوح غلاس، وبيز ستون وإيفان ويليامز ، وتم الانطلاق الفعلي للموقع في تموز/يوليو من نفس العام.



وانتشر الموقع بشكل كبير في جميع أنحاء العالم بحلول عام 2012 حيث تجاوز عددُ مستخدمي الموقع الـ100 مليون مستخدم ينشرون أكثر من 340 مليون تغريدة يوميًا، وفي 2013 وصلت خدمة استعلامات البحث إلى 1.6 مليار في اليوم الواحد ، حيث أصبح تويتر وقتها من أكثر 10 مواقع زيارة في العالم ، أما عام 2016 أصبحت شهرة تويتر كبيرة وذلك بسبب انتخابات الرئاسة الأمريكية ، حيث صار لدى تويتر أكثر من 319 مليون مستخدم نشط شهريًا ، و نُشرت أكثر من 40 مليون تغريدة متعلقة بالانتخابات حتى العاشرة .

أبرز تحديثات تويتر العام الحالي 2020:

ميزة الوضع الليلي الداكن:

جاء تويتر مع بداية عام 2020 بميزة جديدة ، وهي ميزة الوضع الليلي الداكن حيث يمكن التحكم في هذا الوضع تلقائي أو يدوي .

إضافة خاصية جديدة في الرسائل الخاصة:

الخاصية الجديدة للرسائل الخاصة تتضمن إضافة رمز تعبيري (إيموجي) للرسالة المحددة.

جدولة التغريدة مباشرة من موقع الويب:

كان في السابق إمكانية جدولة التغريدة فقط باستخدام أداة خارجية مثل tweetdeck، أما الآن يمكنك جدولة التغريدة من الموقع مباشرة وذلك بالضغط على زر إنشاء تغريدة جديدة ستجد أيقونة جديدة تظهر حيث عند الضغط عليها تفتح لك خيارات تحديد وقت نشر التغريدة وذلك بالشهر واليوم والسنة وحتى الساعة والدقيقة وكذلك تخبرك المنطقة الزمنية التي ستنشر بها وهي من إعدادات الحساب. وآلأن أصبح من الممكن جدولة تغريدة حتى عامين قادمين.

جعل التغريدة مسودة وإرسالها لاحقاً:

في الوقت السابق في حال كتابة تغريدة ولم تكملها كنت تحذفها أما آلان أصبح بإمكانك جعلها كتغريدة غير مرسلة (مسودة) لإكمالها وتعديلها وإرسالها لاحقا ، حيث يمكنك جعل التغريدة مسودة بالضغط على زر الخروج من صندوق كتابة التغريدة ليخبرك إن كنت تود حفظها أم التخلي عنها، وفي حال حفظتها وتريد العودة إليها لاحقاً ، يوجد أعلى يمين صندوق إنشاء تغريدة جديدة خيار Unsent Tweets بالضغط عليه تقسم الصفحة إلى قسمين: الأول لمسودات التغريدات، والثاني للتغريدات المجدولة.



دور تويتر في محاربة فيروس كورونا:

لعب تويتر دوراً بارزاً بشأن جائحة كورونا، حيث سمح لموظفيه بالعمل من المنزل بشكل دائم حتى بعد انتهاء وباء كورونا، باستثناء بعض الوظائف التي تتطلب وجودا فعليا، مثل صيانة الخوادم، حيث ستطلب من الموظفين القدوم. وتأتي سياسة تويتر الجديدة في الوقت الذي تكافح فيه الشركات في جميع أنحاء البلاد للتكيف مع الإجراءات الاحترازية وتطبيق مبادئ التباعد الاجتماعي.

وقامت الشركة بإلغاء جميع الأحداث الخاصة لبقية العام وستعيد تقييم خطتها لعام 2021 في وقت لاحق من هذا العام، وأخيرا، وقام الموقع أيضًا برفع بدلات مستلزمات العمل المنزلية إلى 1000 دولار لجميع الموظفين.

ومن أهم ما قامت به في ظل فيروس كورونا أنها أضافت علامات تحذير على بعض التغريدات التي تحتوي على معلومات مختلف عليها أو مضللة عن فيروس كورونا وذلك لمواجهة نشر المعلومات المزيفة عن الفيروس .



الصراع بين ترامب وتويتر:

بدأ الخلاف بين ترامب وتويتر وذلك بعد وضع تويتر علامة على تغريدة ترامب تدعو القراء إلى تدقيق المعلومات الواردة فيها.

وذلك بعد ما غرد ترامب عبر حسابه على تويتر قائلاً : "ليس هناك أي احتمال (صفر!) في ألا يكون الاقتراع عبر البريد (في الانتخابات) سوى احتيال بشكل كبير"؛ في تحذير واضح من احتمال وقوع "تزوير" لعمليات الاقتراع عبر البريد.

وفي تغريدة ثانية للرئيس الأمريكي قال بها بصدد إرسال بطاقات اقتراع إلى ملايين الأشخاص. كل الذين يقيمون في الولاية، بغض النظر عن هوياتهم أو عن كيفية وصولهم إلى هناك، سيحصلون عليها. بعدها سيقول موظفون لهؤلاء الناس، لأولئك الذين لم يكونوا يفكرون حتى في التصويت من قبل، كيف ولمن سيصوتون؟. ستكون انتخابات مزورة". علما بأن كاليفورنيا ليست الولاية الوحيدة التي تستخدم الاقتراع بالبريد.

.@Twitter is now interfering in the 2020 Presidential Election. They are saying my statement on Mail-In Ballots, which will lead to massive corruption and fraud, is incorrect, based on fact-checking by Fake News CNN and the Amazon Washington Post.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 26, 2020





حيث في سابقة من نوعها وضع تويتر علامة تحذير أسفل التغريدة والصفحة المرافقة لها تصف تلك المزاعم بأنها "غير مؤكدة".

وكان تويتر في السنوات السابقة يتعرض لانتقادات كثيرة من أشخاص وسياسين بشأن تغريدات ترامب المثيرة للجدل والتي تحتوي على هجمات شخصية على سياسيين منافسين ونشر معلومات تندرج ضمن نظريات المؤامرة.

وكان رد ترامب على تويتر بأنه يضيق الخناق على حرية التعبير وبصفته رئيسا (للولايات المتحدة) فإنه لن يسمح بذلك".

....Twitter is completely stifling FREE SPEECH, and I, as President, will not allow it to happen! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 26, 2020





على الرغم أنه في وقتا سابق رفض تويتر بإزالة تعليق ترامب بشأن وفاة لوري كلاوسوتيس في عام 2001.

وقد غرد الرئيس برسائل تروج لنظرية المؤامرة القائلة إن مذيع "أم أس أن بي سي" جو سكاربورو قتل كلاوسوتيس.وقد طلب زوج الراحلة تيموثي كلاوسوتيس من تويتر إزالة هذه التغريدات. ورفضت الشركة حذف هذه التغريدات، ولكنها قالت لكلاوسوتيس إنها "آسفة بشدة" بشأن الألم الذي سببته تصريحات الرئيس.



ويعد ترامب أحد المغردين البارزين في موقع تويتر حيث يمتلك نحو 52 ألف تغريدة حاليا تحت اسمه، ويعتمد ترامب على تويتر في نشر وجهات نظره وإيصالها إلى الملايين من الناس.

كان ترامب يعتبر تويتر منصته العالية حيث كان في وقتاً سابق يستخدمها أيضاً لشن هجوم على خصومه التي طالت مدى واسعا يمتد من الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ - أون حتى خصومه السياسيين داخل الولايات المتحدة.

فيديو: لأول مرة.. تويتر يتحقق من صحة تغريدات دونالد ترامب وينذر المستخدمين

وبعد هذا الخلاف وقع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أمرا تنفيذيا يهدف إلى إلغاء بعض جوانب الحماية القانونية الممنوحة لشركات التواصل الاجتماعي، حيث تتيح هذه الخطوة للجهات التنظيمية سلطة الملاحقة القضائية لشركات مثل فيسبوك وتويتر بسبب سياسة مراقبة المحتوى على منصاتها.

حيث صرح ترامب أثناء توقيع الأمر قائلاً: إن منصات وسائل التواصل الاجتماعي تتمتع بـ "سلطة لا حدود لها".

ومن المتوقع أن يفضي الأمر التنفيذي إلى اعتراضات قانونية.

وجاء أيضًا في الأمر التنفيذي توضيح قانون 230 في آداب الاتصالات، وهو قانون أمريكي يتيح لمنصات على الإنترنت، مثل فيسبوك وتويتر ويوتيوب، حماية قانونية في مواقف معينة.

وهكذا كان رد فعل شبكات التواصل الاجتماعي :

تويتر: رفضت شركة تويتر، التي ذُكرت أكثر من مرة في مسودة الأمر التنفيذي، التعليق.

جوجل: صرحت جوجل التي تمتلك يوتيوب أن تغيير القسم 230 من القانون "سيسبب ضرر على الاقتصاد الأمريكي وريادتها العالمية لحرية الإنترنت".

فيسبوك : كان رأي الرئيس التنفيذي لفيس بوك فرض رقابة على منصة للتواصل الاجتماعي ليس "الرد السليم" من حكومة قلقة بشأن الرقابة .

أحدث خلاف بين موقع تويتر للتواصل الاجتماعي والرئيس الأميركي:

وضع موقع تويتر على تغريدة جديدة لترامب بشأن الاضطرابات في مينيابوليس إشارة "تمجيد للعنف"، موضحا أن التغريدة تنتهك قواعده.

وأصر تويتر على بقاء التغريدة وعدم حذفها من أجل الصالح العام ومصلحة الناس ، حيث أن هذه التغريدة انتهكت قواعد تويتر بشأن تمجيد العنف.



حيث وصف ترامب من يقومون بالاضطرابات في مينيابوليس، عقب مقتل الأميركي من أصل أفريقي جورج فلويد، بأنهم "بلطجية" أو "رعاع".

وذكر ترامب في تغريدته "هؤلاء الرعاع يشوهون ذكرى جورج فلويد ولن أسمح بحدوث ذلك. تحدثت للتو مع الحاكم تيم والز وأخبرته بأن الجيش معه قلبا وقالبا. سنسيطر على أي صعوبة لكن عندما يبدأ السلب والنهب يبدأ إطلاق الرصاص. شكرا لكم"



يعيش العالم الآن وضع استثنائي في ظل تفشي فيروس كورونا والمظاهرات في أميركا وانخفاض أسعار النفط وخلاف ترامب مع تويتر. هناك العديد من التساؤلات، هل الخلاف بين ترامب وتويتر سيصل إلى إغلاق الموقع ؟



