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تركيا تفتتح غداً أكبر مطار في العالم بكلفة 14 مليار دولار

تركيا تفتتح غداً أكبر مطار في العالم بكلفة 14 مليار دولار
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