تسلا تطلق ميزة تشخيص المشكلة وطلب قطع الغيار

أطلقت Tesla بهدوء العديد من الميزات الرائعة على مدار اليومين الماضيين، مما يسهل على مالكي Tesla تلقي تحديثات البرامج، وإصلاح سياراتهم إذا حدث خطأ ما.

في يوم الاثنين، كتب Electrek أن سيارات Tesla يمكنها الآن تشخيص نفسها، وحتى طلب قطع الغيار المسبقة إلى مركز خدمة Tesla إذا لزم الأمر.

وقد لاحظ العديد من المستخدمين رسالة جديدة على شاشة Tesla الرئيسية الخاصة بهم، تقول أنه “تم اكتشاف حالة غير متوقعة” وأن “جزءًا بديلاً قد تم شحنه مسبقًا إلى مركز خدمة Tesla المفضل لديك”، تم تتم مطالبة المستخدم باستخدام حساب Tesla Mobile App أو حساب Tesla لتحديد موعد زيارة الخدمة.

أكدت تسلا الميزة الجديدة في تغريدة، وقالت الشركة: “يمكن لسياراتنا الاحتفاظ بعلامات تبويب على مكونات معينة لإعلامك بما إذا كانت تحتاج إلى استبدال قطع الغيار وترتيبها قبل زيارة الخدمة التالية”.

في حين أن وجود مشاكل مع سيارتك لا يمثل أخبارًا جيدة أبدًا، فإن تشخيص السيارة للمشكلة وتسهيل إصلاحها أمر مريح جدا.

ويوم الأربعاء، أكد Elon Musk الرئيس التنفيذي لشركة Tesla ميزة أخرى جديدة لسيارات Tesla، وهي إعداد لتلقي تحديثات البرامج بمجرد توفرها.