تطبيق كو koo المنافس لـ تويتر يتيح خدمة ChatGPT لمستخدميه

أعلن مايانك بيدواتكا الشريك المؤسس لتطبيق التواصل الاجتماعي koo "كو" ومقره في الهند والذي تم اطلاقه قبل ما يقارب العامين بهدف منافسة تطبيق تويتر الشهير، عن إضافة ميزة ChatGPT لزيادة المنافسة.

اضافة ميزة ChatGPT إلى تطبيق كو Koo

قال السيد مايانك بيدواتكا في تصريحات صحافية له إنه قرر دمج خدمة روبوت الدردشة "شات جي بي تي" بهدف مساعدة المستخدمين من اجل إنشاء المنشورات.

وأضاف بيدواتكا المؤسس المشارك في كو إن المستخدم سيتمكن من الاستعانة بميزة شات جي بي تي بشكل مباشر داخل التطبيق، مما يساعده على كتابة المنشورات.

وأردف قائلًا، إن إضافة شات جي بي تي، ستساعد صانع المحتوى في الحصول على إلهام من اجل كتابة المنشور، حيث يمكنه توجيه الأسئلة إلى شات جي بي تي حول بعض الأحداث في المنطقة.

واستطرد بيداوتكا إن تطبيق كو أول منصة تواصل اجتماعي تستخدم ميزة الذكاء الاصطناعي، للتسهيل على المستخدمين، ويمكن للمستخدم طلب المساعدة إما كتابة او من خلال الأوامر الصوتية.

واكمل حديثه قائلًا إن 20% من مستخدمي التطبيق يستخدمونه بشكل يومي ونشيطين عليه بشكل كبير، وإضافة خدمة شات جي بي تي ستساعد في زيادة هذه النسبة.

وأوضح ان الخدمة في البداية ستتوفر لأصحاب الحسابات الموثقة، على أن تصبح لاحقًا متوفرة لكافة المستخدمين، وكشف بيدواتكا أن التطبيق سيضيف إشارة على المنشور توضح أنه تم الاستعانة بميزة روبوت الدردشة، معلقًا إن من حق الناس معرفة ان المحتوى من إنتاج شات جي بي تي".

ما هو تطبيق كو koo؟

تطبيق koo هي منصة تواصل اجتماعي هندية الصنع، تم البدء عليها في عام 2020 تقريبًا، ويشبخ التطبيق نظام وفكرة منصة تويتر الشهيرة، حيث يمكن للمستخدم مشاركة أفكارنة مع عدد من الأشخاص.

وجاءت فكرة التطبيق خلال المشاجرة التي وقعت بين تويتر والحكومة الهندية بسبب الحظر المبالغ به للتغريدات وإغلاق عدد من الحسابات.

وحظي التطبيق باقبال كبير من قبل المستخدمين خاصة في الهند، حيث ينشط فيه الكثير من المشاهير والمسؤولين في الهند، وقد تتمكن الخاصية الجديدة من زيادة الإقبال عليه عالميًا.